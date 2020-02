Detto Fatto senza pubblico in studio per martedì grasso

La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, vuole portare una ventata di allegria nelle case degli italiani. Per la puntata di oggi, martedì 25 febbraio, ultimo giorno di Carnevale 2020, ha scelto di condurre la trasmissione in maschera. “È iniziata la nostra missione: portare sorrisi nelle vostre case” scrive sulla pagina fan del programma, pubblicando una foto.

Bianca Guaccero

Detto Fatto: Bianca Guaccero si maschera da manga stile giapponese

I commenti dei fan a Bianca Guaccero, mascherata a Detto Fatto, non tardano ad arrivare. “Ci state riuscendo a portare i sorrisi nelle nostre case, un po’ di colore ci vuole”, “Sembri una mimosa. Wonderful” “Scarpe da Spice Girls sei fantastica”, “Ma da cosa è travestita?”, “Abito Teen Idol”.

Puntata 25 febbraio 2020: Bianca Guaccero conduce la trasmissione senza pubblico

E poi c’è chi apprezza il grande sforzo che sta facendo Bianca Guaccero, come tante altre conduttrici televisive, a lavorare senza il pubblico in studio a causa dell’allarme Coronavirus. “Lavorare in un clima così surreale, senza il pubblico, non è facile, mi fate quasi tenerezza, una tenerezza buona, però. Detto fatto è una “famiglia” che si affaccia ogni giorno da uno schermo ed entra nelle nostra quotidianità regalandoci tanta spensieratezza. GRAZIE DAVVERO per quello che fate e per l’armonia che traspare nei vostri sguardi.

Continua: “Vi auguro di fregarvene degli ascolti e di chi sputa veleno contro la trasmissione e voi che la animate. Spero di cuore che anche per il prossimo anno possiamo trovarci ancora insieme”. Detto Fatto con il Carnevale in maschera ha fatto proprio centro!