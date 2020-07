Continuano i rumors sui possibili volti del reality di Alfonso Signorini, Maria De Filippi sarà super ospite del Grande Fratello Vip 5?

La casa più spiata d’Italia sta per essere aperta, mancano solo pochi mesi, ma i rumors sono tantissimi. Fino a poco fa di parlava dei possibili volti del cast, ma adesso le voci si spostano sui possibili ospiti d’onore. Maria De Filippi sarà tra questi al Grande Fratello Vip 5?

In passato si è parlato anche del bellissimo Can Yaman, protagonista della fiction turca di Canale 5 DayDreamer, attore-rivelazione che fa impazzire le donne di tutte le età. Oggi invece si parla nientemeno che di Queen Mary. A volerla tra gli ospiti delle prossima edizione del reality sarebbe proprio il suo conduttore, Alfonso Signorini.

Il piano B di Alfonso Signorini

È già stato reso noto il fatto che Alfonso Signorini voglia far fare io salto di qualità al suo reality. Si capisce già dalle sue stesse dichiarazioni quando affermó di aver già provinato numerose personalità dello spettacolo. Però il GFVip ha bisogno anche dei consueti super ospiti. Tra essi potrebbe esserci l’attore Can Yaman, tuttavia, pare che la trattativa tra l’attore e Signorini sia complicata. Per questo il conduttore avrebbe pensato ad un piano B, infatti sembra proprio che il direttore di Chi voglia Maria De Filippi come super ospite del Grande Fratello Vip 5.

La risposta di Maria

Davvero la conduttrice di Uomini e Donne ed Amici, nonché autrice di Temptation Island, accetterà di entrare nella casa più spiata d’Italia anche solo per due giorni? Secondo le ultime indiscrezioni, le probabilità che Maria De Filippi accetti questo ruolo al Grande Fratello Vip 5 sono abbastanza alte. Tuttavia non c’è ancora nessuna risposta né dalla diretta interessata né dal conduttore. Nel frattempo continuano a girare le voci anche sul possibile secondo opinionista da affiancare a Pupo: al momento la gara è tra Sabrina Ferilli e Giulia De Lellis.