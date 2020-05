Ospite di Domenica In Antonella Clerici: l’annuncio del ritorno in Rai

Antonella Clerici a Domenica In – La storica conduttrice, che per anni ha deliziato il pubblico italiano con “La Prova del Cuoco“, è stata ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. La Clerici, durante la chiacchierata con Mara, ha lasciato i suoi fan letteralmente a bocca aperta con la tanto attesa notizia del suo ritorno in Rai.

La Clerici non nega che negli ultimi tempi la sua carriera televisiva sia stata messa a dura prova.

Un periodo buio per Antonella: ecco il perchè

Antonella Clerici a Domenica In

Come afferma la stessa conduttrice durante l’intervista a Domenica In: “Ci sono rimasta molto male quando sono stata tagliata fuori dalla Rai”. Antonella, infatti, dopo essere stata rimpiazzata da Elisa Isoardi a “La Prova del Cuoco“, ha dovuto abbandonare il suo pubblico pomeridiano per spostarsi a quello del prime time di Rai 1, con “Ti Lascio una Canzone”, talent show che, la Clerici non voleva neanche fare, come confessato da lei stessa durante la puntata di Domenica In.

Ma la Clerici si è sorprendentemente legata alla trasmissione: “lo spirito era bello, di gioco, non agonistico, ricorda Antonella, ma aggiunge anche: “Adesso come adesso forse potrebbe andare di nuovo in TV, con questa volgia di famiglia che c’è”. Spoiler o mera nostalgia?

Antonella Clerici e il suo ritorno in Rai a settembre: “Stefano Coletta mi ha capito davvero”

Nella stessa puntata di Domenica In, Antonella Clerici dichiara che non vede l’ora di tornare in Rai e spera di poter riabbracciare il suo amato pubblico entro settembre. Grazie al nuovo direttore Stefano Coletta, la conduttrice ha avuto un’altra possibilità: “Il nostro amato direttore ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere tante cose. Io non mollo mai e se mollo è perché capisco che non ne vale la pena.”

Quale sarà il futuro televisivo di Antonella? Tornerà al timone dei suoi show di successo? O si sta preparando per apparire in una veste completamente nuova? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti