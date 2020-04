Svelata la data di inizio, torna in onda la “Prova del Cuoco 2020”

Le novità a La Prova del Cuoco che torna in onda, con Elisa Isoardi, a svelarlo è il portale Blogo. Sembrerebbe, infatti, che con l’inizio della fase 2 in Italia, con DGL di ieri 27 aprile 2020, il conseguente allentamento delle misure di restrizione dovute al Coronavirus, molte trasmissioni torneranno in onda. Elisa Isoardi e La Prova del Cuoco ritornano in onda in televisione. Vediamo la data di quando è previsto il ritorno del programma televisivo di Casa Rai1.

La data di inizio e le novità al programma La Prova del cuoco

La programmazione sembrerebbe invariata, ma ci saranno piccole novità al format de La Prova del Cuoco, che applicherà delle modifiche al format. La data di inizio è previsto per l’11 di maggio alle ore 11:55, sempre su Rai1.

A lavoro per il grande rientro in onda del programma televisivo conferma programmazione ed ora, lascia trapelare, però, che saranno apportate delle modifiche nei contenuti. Una, fra tante, proposte è quella di modificare le ricette culinarie, inserendone di più semplici o meglio con ingredienti facilmente reperibili, per il pubblico a casa, considerato che alcune restrizione ci saranno ancora, come il distanziamento sociale.

La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi al peperoncino: “Eh bravo esatto, tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va“

Durante una diretta, con lo chef Daniele Persegani, la Isoardi avrebbe scambiato qualche battuta con lo chef, che contento dell’allora presunto rientro in tv, affermava: “Sarebbe anche ora che torniamo noi e non delle repliche”, la conduttrice, senza pensarci sù, ha risposto: “Eh bravo esatto, tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va“.

Lasciando, così, trasparire la sua disapprovazione, per non aver mandato in onda le repliche del programma, in questo periodo di lockdown.