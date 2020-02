Notizie ultima ora – Flavio Bucci morto a 73 anni. Era nato a Torino nel 1947, ma è morto alle porte di Roma, dove viveva in una casa famiglia. L’attore Flavio Bucci, è conosciuto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione di Fra Bastiano ne Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi e Ligabue nell’omonimo sceneggiato Rai, diretto da Salvatore Nocita.

Notizie ultima ora: Morto Flavio Bucci

Notizie ultima ora – Bucci nella sua ultima intervista si raccontò a 360 gradi, rivelando aspetti della sua che in pochissimi erano a conoscenza:“ Non sono stato un buon padre, lo so. Ho speso tutto in alcol e droga. La vita è una somma di errori, gioie, piaceri: non mi pento di niente. Ho amato, riso, vissuto: vi pare poco? La vita è una ed è tua, puoi farci quello che vuoi. Mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. Lasci perdere discorsi di morale, che non ho!!! E poi cos’è che fa bene? Lavorare dalla mattina alla sera per arricchire qualcuno? “

Flavio Bucci morto. Un grande attore che ha spaziato tra palcoscenico, cinema e tv, ha calato il sipario. Flavio Bucci è stato padrone assoluto della sua vita: la sua carriera e i grandi successi. A tutt’oggi Flavio Bucci è ricordato per la sua interpretazione del Ligabue. Ciao maestro!