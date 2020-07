Rai1, La Prova del Cuoco chiude dopo 20 anni

La Prova del Cuoco è finita. L’ultima puntata è andata in onda il 26 Giugno scorso, da settembre infatti il tv show culinario lascerà il posto ad nuovo programma, sempre di cucina, che vede tornare al timone la storica conduttrice Antonella Clerici. Al termine dell’ultima puntata, sono stati fatti i dovuti ringraziamenti dopo vent’anni di successo del programma di Rai1, ma qualcosa viene dimenticata dalle maestranze.

Qualcosa però non è andato bene ai tanti telespettatori collegati durante la puntata e i saluti. Vent’anni di messe in onda, vent’anni di amore e di fedeltà da parte del pubblico e nei ringraziamenti il nome della storica conduttrice che ha portato il programma al successo, Antonella Clerici, non è stato menzionato. Perchè?

Alessandro Cecchi Paone sull’estromissione di Antonella Clerici

Questo il quesito che fan e telespettatori si sono posti. A rispondere ci pensa Cecchi Paone nella sua rubrica per il settimanale Nuovo Tv. Saluti finali dell’ultima puntata de “La Prova del Cuoco” la Clerici viene dimenticata.

Sull’argomento si esprime Cecchi Paone rispondendo ad una lettrice della sua rubrica sul settimanale succitato, e dichiarando: “L’esclusione di Antonella Clerici dal ventennale bilancio positivo de La prova del cuoco lascia sgomenti, perchè insensato, alla luce della storia del programma e del suo successo“.

Alessandro Cecchi Paone in chiosa finale commenta così i mancati saluti ad Antonella Clerici: “Non so chi abbia preso la decisione di non ringraziare Antonella Clerici, né quali siano le vere ragioni di ciò, evidentemente molto gravi…“.