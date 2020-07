Dopo aver lasciato Mediaset e accettato le sfide proposte dalla Rai anche se “non c’è un soldo”, Simona Ventura si ritrova tradita e fuori

Simona Ventura sembrava essere tornata alle vecchie glorie in Rai, tuttavia si è ritrovata tradita e tagliata fuori da tutti i programmi. Super Simo, dopo aver lasciato la conduzione di Temptation Island Vip, tornò in Rai fortemente voluta da Carlo Freccero, il quale le affidò la conduzione di The Voice e la voice over del reality Il Collegio. Cosa è successo adesso alla conduttrice?

“Mi hanno subito avvisata ‘guarda che non c’è un soldo’. Io ho accettato la sfida”

Il direttore Rai aveva anche realizzato per la conduttrice un programma pop-calcistico a casto zero. A tal proposito, Simona Ventura racconta: “Io sono tornata in Rai che è la mia casa, dove sono stata per 11 anni […] avevo voglia di rientrare e fare una cosa seriale. I vertici Rai mi hanno chiesto se mi andava di avere uno spazio per 35 domeniche. Mi hanno subito avvisata ‘guarda che non c’è un soldo’. Io ho accettato la sfida, ho detto di sì e siamo partiti“. Eppure, poco dopo, Simona Ventura è stata tradita con la sua eliminazione dai palinsesti Rai.

Il destino di Super Simo

Ebbene si, la nuova edizione di The Voice si trasferirà su Rai 1 con Antonella Clerici al timone, spodestando la precedente conduttrice Simona Ventura. La voice over de Il Collegio invece tornerà ad essere di Giancarlo Magalli. Super Simo dovrà accontentarsi (forse) di uno show branded content.