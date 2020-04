Antonella Elia replica alle accuse di Enrica Bonaccorti

Antonella Elia si difende dalle accuse di Enrica Bonaccorti. A Pomeriggio 5, l’ex presentatrice ha spiegato a Barbara D’Urso la sua posizione nei confronti di Antonella Elia. Alcuni giorni fa, la paroliera ligure aveva dato un giudizio sull’ex GFVIP. Il pensiero di Enrica è che Antonella, sotto certi punti di vista, è una donna imprudente.

Antonella Elia replica a Enrica Bonaccorti: “Aveva amicizia con Yvonne Sciò, io le davo fastidio”

Antonella non accetta il giudizio della Bonaccorti e si sfoga in un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Non era affatto materna con me. Aveva più amicizia con Yvonne Sciò. Le davo fastidio. Da metà anno in poi, faceva delle battute su di me. Pensava che volessi defraudarla di qualcosa. Io non sapevo nemmeno perché ero lì. Ha detto che sono inaffidabile, che brutta cosa da dire. Non so cosa intendesse. Di sicuro io non le voglio rubare la scena”.

Enrica Bonaccorti: “La prenderei subito per fare uno spettacolo…”

Enrica Bonaccorti a Pomeriggio 5 ha voluto spiegare in modo più preciso la sua opinione su Antonella Elia. “Non accusatemi di volerle male, perché non è vero. Per me Antonella è fantastica, per me è la più brava. Non accusatemi di volerle male, perché non è vero. Io ho semplicemente detto che nella Casa non si è comportata bene”.

“Se dovessi dire il contrario andrei contro i valori che mi hanno insegnato i miei genitori. Io le auguro ogni bene, por..a miseria, sul serio. Se lei lo capisse… Le mie sono critiche costruttive. Davvero, per me la Elia ha qualcosa di particolare. Ha un grande talento, la prenderei subito per fare uno spettacolo”.