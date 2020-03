Grande Fratello Vip, il gioco sporco di Antonio Zequila ha fatto arrivare alle Antonella Elia e Fernanda Lessa

Ormai la casa del Grande Fratello Vip è come il far west, terra di conquista. Nessuna regola, risse da bar, insomma oggi non ci siamo fatti mancare proprio nulla. I GFVIP per il gioco sporco di Zequila hanno passato tutta la tra risse e insulti provocatori. Ormai tutto è lecito. Antonio Zequila, può fare offese gravissime: “Un cane randagio che va preso a sassate” riferito ad Antonella Elia. Queste le parole dette dall’attore nel pomeriggio di ieri quando complottava con Fernanda Lessa come far fuori dalla casa Sossio Aruta e Antonella Elia. Provvedimenti disciplinari? Non pervenuti. Lo stampo di Zequila, associato a Fernanda e Licia è quello di cacciare fuori dalla casa: Antonella Elia e Sossio Aruta e qualsiasi mezzo sembra essere lecito.

Il Grande Fratello Vip è come il Far West

Antonella Elia Sbotta contro la talpa della casa Licia Nunez

Sossio Aruta che ha visto tutto, dal furto avvenuto in pomeriggio, (circa 2 ore fa) alla lite tra Antonella e Fernanda Lessa e interviene in difesa della showgirl italiana. Sossio senza indugio alcuno va dall’artefice del misfatto: Zequila. L’attore palesemente cerca di sviare facendo il vago, ma sente puzza di bruciato e cerca qualcuno per giocare a carte. Nel trambusto della lite, interviene la talpa Licia Nunez, d’accordo con Zequila e Fernada, continua a provocare Antonella, che proprio non ce la più e sbotta: ” Licia sei una viscida.” Di seguito il video della lite e le reazioni dei concorrenti.