News, Ad “Amici 2020” Giulia Molino è entra in crisi alle porte della finale. Questa è la settimana decisiva per i semifinalisti di Amici 2020 e oggi anche per Giulia Molino è arrivato il momento di conoscere le sue nuove assegnazioni! La finale si avvicina in fretta, lo stress sale d’intensità. Questo è il momento di serrare le fila e puntare dritti alla finale. Ma dopo la quarta puntata del Serale tornando nella casetta e Giulia Molino crolla e ha un momento di sconforto: “Adesso davvero tanta paura. Non ci arrivo alla finale”. Le critiche dei prof la fanno scoppiare in lacrime.

Gaia e Nicolai la consolano… uscito Ottonello, da Vanessa Incontrada alla Molino è una valle di lacrime

News, Amici – I ragazzi hanno appena finito le esibizioni al serale di venerdì 20 marzo, Gaia Gozzi e Nicolai Gorodiskii parlano della 4 puntata appena conclusa. A loro si aggiunge anche la Molino, moscia, abbacchiata e con il morale sotto le scarpe e dice ai ragazzi: “Ragionando su come è andata stasera, non ci arrivo in finale. Ho un sacco di tensione addosso”. Di seguito, qui sotto, possiamo vedere il video della Molino.