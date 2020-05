Anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 10 maggio 2020 a «Live – Non è la D’Urso»

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di «Live – Non è la D’Urso», in onda oggi domenica 10 maggio 2020 alle ore 21:20 su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Come ogni settimana, il salotto di Barbara D’Urso mette al centro dell’attenzione le vicende di attualità e i personaggi famosi, o Vip, in linea di massima più discussi dal gossip della settimana appena conclusa.

Anche questa undicesima puntata sarà dedicata all’emergenza nazionalale da Coronavirus covid-19 con la presenza di ospiti esperti in studio e in collegamento. Si parlerà di Fase 2 e delle riaperture dei negozi di questi giorni. Come noto, il pubblico in studio non sarà presente come da Dgl imposto dal governo Conte.

Live – Non è la D’Urso anticipazioni della puntata

Nella seconda parte del programma televisivo Live – Non è la D’Urso la conduttrice televisiva cambierà argomento e si dedicherà alla cronaca rosa e al gossip più attuale del momento. Ancora non è dato sapere se l’ospite della serata Marco Carta sarà presente.

Come ricorderete senz’altro, il cantante sardo sarebbe dovuto essere presente la settimana scorsa. In seguito Barbara D’Urso aveva annunciato che Carta aveva avuto un problema.