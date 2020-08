Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 24 al 30 agosto 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 24 agosto al 30 agosto 2020

Ecco l’Oroscopo settimanale Paolo Fox:

Vediamo l'oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo dal 24 al 30 agosto 2020, le previsioni della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox dal 24 agosto al 30 agosto 2020

L’Oroscopo di Paolo Fox Ariete: Il mese di agosto non è stato migliore per l’amore. Le coppie infatti hanno attraversato non pochi problemi. Le tensioni potrebbero essere risolte a settembre, ma mantenete la calma. L’autunno sarà migliore!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Toro: Settimana all’insegna dell’amore per il segno del Toro. I single saranno molto corteggiati anche se non corrisponderanno sempre l’interesse. Concentratevi sul lavoro, vi attendono ottimi risultati!!!!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore è messo a dura prova, possibili incomprensioni dovute probabilmente alla mancanza di programmazione. Ottima la giornata di mercoledì. Problemi nel campo finanziario ed economico: Occhio alle spese!!!

L’Oroscopo dal 24 al 30 agosto previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo settimanale Paolo Fox Cancro: Venere nel segno ancora per qualche giorno vi aiuta nel campo sentimentale. In campo professionale dopo un rallentamento le stelle sembrano sorridervi. Cogliete le occasioni!!!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ottima settimana per il segno del Leone, Cielo astrale ottimo da settembre per i sentimenti. Non dimenticare di seguire le esigenze del partner. Lavoro: responsabilità!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Vergine: Le stelle aiutano i single, ottimi gli incontri grazie al Sole e Mercurio presenti nel vostro cielo astrale! Meglio il campo professionale rispetto al passato. I risultati arriveranno in autunno!!! Forza e Pazienza!

Oroscopo Paolo Fox 24 al 30 agosto previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia:Venere in transito da domenica nel vostro cielo astrale porterà buone novità nel campo sentimentale. Qulache problema con il segno dell’Ariete a partire da Domenica. Cambiamenti in arrivo nel campo lavorativo, Cogliete le occasioni!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Scorpione: Cielo astrale favorevole in campo sentimentale grazie al transito di Venere. Buone opportunità per i single di fare incontri amorosi, non vi chiudete in voi stessi ed apritevi alle nuove conoscenze, ottime le opportunità di trovare l’amore!!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: I nati sotto il segno del Sagittario in questo periodo saranno più propensi ad avventurarsi in storie a breve termine piuttosto che in relazioni importanti. Per chi è i coppia cercate di migliorare l’armonia. Buono un progetto lavorativo nato sotto questo cielo che porterò i suoi frutti in autunno. Coraggio!!!

Oroscopo Paolo Fox 24 al 30 agosto previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo settimanale Paolo Fox Capricorno: Favoriti i nuovi incontri in questa settimana grazie al transito di Mercurio e del Sole. Discussioni in vista per le coppie. In campo lavorativo evitate le discussioni non è il periodo giusto. Concentratevi sull’amore!!!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Confusione in amore. Fermatevi e riflettete su cosa desiderate davvero. In campo lavorativo potreste vivere dei momenti di tensione. Fate valere le vostre intenzioni ed intuizioni. Coraggio!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Pesci: La Luna gioca dalla vostra parte, lunedì avrete buone possibilità di ricucire un rapporto in crisi. Avete bisogno di far chiarezza. Sul lavoro rimandate le discussioni e cercate di rimandare le discussioni. Attenzione alle spese!!!