Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 27 settembre 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 20 al 27 settembre 2020

Ecco l’Oroscopo settimanale Paolo Fox:

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Vediamo l’oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

L’Oroscopo dal 20 al 27 settembre 2020, le previsioni della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox dal 20 al 27 Settembre 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete:Ottimismo, Venere entra nel vostro cielo astrale. E’ arrivato il momento di buttarvi dietro le spalle tutte le brutte esperienze di agosto e di sorridere alla vita. Giove e Saturno richiedono prudenza nel lavoro. Pazientate la fine dell’anno vi porterà buone cose. Calma!!!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere fa i capricci e porta un po’ di tempesta nel campo sentimentale tra sabato e domenica. Nel campo lavorativo spingete per arrivare a concludere un affare entro novembre. In arrivo buone notizie nel fine settimana. Cogliete le occasioni!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Venere favorevole, sfruttatela!!! Arriva un incontro speciale nel week end! Ad inizio settimane in campo lavorativo potreste avere una sorpresa positiva come l’inizio di un nuovo percorso professionale. Da dicembre tutto in discesa e ricco di avvenimento positivi nel campo lavorativo!!!! Pazientate!!!

Oroscopo dal 20 al 27 settembre previsioni per Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo Paolo Fox Cancro: E’ ora di concentrarsi sull’amore che ultimamente avete un po’ trascurato. Non abbiate paura e buttatevi. In campo lavorativo ci saranno ancora degli ostacoli da superare. Mantenete la calma!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: Venere in transito positivo aiuta l’amore. Buone notizie in campo lavorativo. Metti da parte i guadagni perchè a fine anno potresti avere delle spese inaspettate. Tra martedì e mercoledì potrebbero arrivare nuove e positive emozione… Attendetele a braccia aperte!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere sta per fare il suo ingresso nel vostro cielo astrale e porterà nuovi incontri soprattutto a chi è single o si è separato da poco. Sul fronte lavorativo buone possibilità sopratutto per i più giovani! Non fatevele scappare!!!!

Oroscopo Paolo Fox dal 20 al 27 settembre 2020: previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: Venere favorevole porta l’inizio di nuovi amore, anche se hai chiuso una storia da poco non temere e buttati!!! In campo lavorativo è arrivato il momento di farvi avanti e dimostrare chi siete. Non abbiate paura e buttatevi!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Venere con voi è dissonante è complica un po le vostre relazioni e non vi fa capire bene cosa volete. Non temete però nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro. In campo lavorativo potrebbe arrivare una nuova proposta! Non perdetela!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Settimana ottima per i sentimenti grazie al transito di Venere.Tanti i problemi invece sul fronte lavorativo anche se non dipendono da voi. Con pazienza e calma tutto si risolverà. Forza!

Oroscopo Paolo Fox dal 20 al 27 settembre 2020 previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: L’amore è al primo posto…chi è single potrebbe anche trovare un amore importante! L’importante, per i nati sotto il segno del Capricorno, è dimenticare le emozioni negative del passato e rimettersi in gioco. In campo lavorativo favoriti i cambiamenti. Serenità in arrivo!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: Venere opposta questa settimana non aiuta l’amore. Non temete però ritroverete più in la passione perduta. Vivete il forte desiderio di vivere un’esperienza fuori dal comune, come due relazioni contemporanee. Problemi economici in arrivo. Occhio alle spese!!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: State trascurando l’amore a causa del lavoro. Attenzione!!!Non sottovalutate i nuovi incontri. Sul piano lavorativo nuove e buone proposte in arrivo. Attenzione alle finanze, una multa inaspettata rischia di mettervi in ginocchio! Cautela!