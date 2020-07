Oroscopo del mese Fox Luglio 2020

Oroscopo del mese Fox Luglio 2020: le previsioni mensili dell’astrologo Paolo Fox

Vediamo lo zodiaco e l’oroscopia della posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali del mese di Luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Vediamo cosa ci riservano le stelle per il mese di Luglio secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Cosa consiglia per il futuro l’oroscopo del mese Fox Luglio 2020 per Ariete, Toro, Gemelli

Oroscopo del mese Fox Ariete: Mese intenso, all’insegna di lotte e ribellioni. Le stelle consigliano riflessione, possibili problemi legali. Fatevi supportare da un legale. Il 2020 è un anno per voi meno ricco economicamente. A ripagarvi ci pensa l’amore. Evitate quindi di discutere in coppia per problemi economici.

Per i single incontri a fine mese. Concediti qualche vacanza in questo mese critico, giornate favorevoli 6,13,20.

Oroscopo del mese Fox Toro: Mercurio e Sole favorevoli nel segno potrebbero portare una bella novità nel settore lavorativo già dal 14 del mese. Mettete da parte i pregiudizi. Interessante anche il settore che riguarda le compravendite e l’eredità in questo mese di Luglio. Novità in amore, nuovi incontri. Attenzione però a chi è già sentimentalmente impegnato.

Un amore potrebbe tornare dal passato. Venere intrigante, interessanti gli amori che nasceranno in questo mese. Salute, riguardati e cura di più lo spirito. Giorni negativi 23 e 31.

Oroscopo del mese Fox Gemelli: Venere nel segno. Progetti in cantiere e lavori saranno più facili da gestire. Un piccolo intralcio potrete trovarlo nelle giornate del 10 e 12. Non esagerate però buttandovi in imprese rischiose, è ora di recuperare i soldi persi lo scorso anno. Buone le stelle in amore, grazie a Venere da aprile nel segno, che rende possibile una relazione part time per chi ne è alla ricerca.

Le nuove relazioni saranno molto convincenti. Sempre Venere in compagnia di Marte, anche lui nel segno, ti aiuteranno nel recupero psicofisico di cui hai bisogno. Giornate favorevoli 17 e 22 grazie ai nervi meno tesi!

Oroscopo mese Maggio 2020 Paolo Fox il futuro per il mese di Luglio 2020 per i segni zodiacali: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo del mese Fox Cancro: Mese attraversato da momenti di forte tensione, soprattutto nella parte centrale. In amore potresti preferire una relazione part time. Le coppie vivranno giornate difficili il 12 ed il 19. Tutto ciò passerà ad Agosto quando Venere entrerà nel segno. Attenzione alla salute, sopratutto nelle ultime 3 domeniche del mese.

Evita distrazioni e conflitti!

Oroscopo del mese Fox Leone: Marte e Venere nel segno favoriscono un recupero sia fisico che sentimentale. Le giornate positive saranno quelle di inizio mese e quella del 13. Il Sole entrerà nel segno a partire dal 22, garantendo così l’arrivo di buone notizie. Cambiamenti in arrivo.

Mese interessante, sempre dal 22, grazie al transito di Venere. Da questo momento sino all’autunno l’amore trionferà. Le coppie faranno scelte importanti. Non temere le paure sei una persona coraggiosa!!!

Oroscopo del mese Fox Vergine: Finalmente finisce l’opposizione di Marte. Possibilità di chiudere contratti già dalla fine di giugno ma soprattutto a metà luglio. Gli studenti alle prese con gli esami avranno ottimi risultati e potranno ricevere anche allettanti proposte lavorative. Cielo positivo per chi deve assumersi nuove responsabilità.

Cambiamenti validi ed utili in arrivo. In amore dovrete fare chiarezza, non pretendete cose impossibili. Emozioni forte a fine mese. Questi sono mesi molto stressanti, Concediti un poi di relax magari con una vacanza!!!

Oroscopo del mese Luglio 2020: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo del mese Fox Bilancia: Mese dedicato ai chiarimenti professionali con possibili tira e molla. Dovrete ridimensionare le spese in famiglia e nel lavoro. Stelle più favorevoli dal 22. Potreste cambiare aria per vostro volere o del destino. In amore, alcuni di voi, potrebbero trovarsi con un piede in due scarpe è ora di decidere!

Luglio non vi permette trasgressioni. Venere ancora favorevole ma il mese di Luglio è dedicato al lavoro. Il 22 programmate una vacanza, prudenza il 20 invece. Salute, Fai un controllo a metà mese!!!

Oroscopo del mese Fox Scorpione: Cielo stellare ottimo per gli studenti. Il 9,10 e 20 giornate proficue. Novità in vista per i liberi professionisti, mettersi in proprio potrebbe essere la scelta giusta. Attenzione ai soldi! In amore, le coppie messe a dura prova negli ultimi mesi potrebbero ritrovare il sereno mentre per quelle già ossidate da tempo potrebbe arrivare la rottura definitiva.

Meglio, invece, per chi desidera un amroe part-time. Salute, gironi favoriti per le cure il 9 ed il 20. Siete per natura pessimisti, un po’ di ottimismo non può che farvi bene!!!

Oroscopo del mese Fox Sagittario: Marte nel segno vi farà tornare protagonisti nel mondo del lavoro. Evitate di seguire più progetti contemporaneamente. Per ottenere i risultati dovrai muoverti entro l’estate. Giove in transito porta guadagni. In amore c’è confusione sia per le coppie che per i single anche a causa di relazioni extra- coniugali.

La seconda metà dell’anno andrò meglio. Avrete voglia di sentirvi belli ed affascinanti, Cure estetiche il 30 ed il 31.

Oroscopo mese Luglio 2020 Paolo Fox per i segni: Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo del mese Fox Capricorno: Un mese creativo quello di Luglio per il segno del Capricorno. Evitate le discussioni dal 13 al 19. Entro fine anno potrete ricoprire una carica professionale ambita. L’amore a luglio passa in secondo piano. L’opposizione di Sole e Mercurio potrebbero portare momenti di disagio.

Fine mese all’insegna della tensione e delle sviste, Cercate di ritrovare la tranquillità!!!

Oroscopo del mese Fox Acquario: Marte nel segno porta vitalità e responsabilità sotto il profilo lavorativo. Evitate lo stress. Chi lavora in proprio dovrò far attenzione a qualche duro colpo per far restare in piedi l’attività. In amore, le coppie porteranno avanti un progetto da sviluppare.

Venere nel segno, proteggerò le nuove relazioni. Molte emozioni in questo periodo dell’anno. Invertite la rotta: pensate più a voi stessi che agli altri!!!

Oroscopo del mese Fox Pesci: Mese di cambiamenti per i nati sotto il segno dei pesci. Periodo favorevole per i creativi, scrittori, musicisti e artisti in genere. Il 9 sarà la giornata ideale per avanzare richieste. Ultime mese con Venere in opposizione, per le coppie stabili ci sarà ancora qualche tensione da agosto però sarà tutto più facile. Complicati i rapporti invece nati da poco.

Il 17 ed il 18 saranno due giornate all’insegna delle tensioni. Se volete mettervi a dieta seguite i consigli di uno specialista, Non improvvisate!!!