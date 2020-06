«Teatro Lo Spazio» di Roma spettacoli di danza, musica e prosa, oltre a serate disco occasionali, in una struttura suggestiva con bar interno, indirizzo: Via Locri, 42, 00183 Roma (RM)

«Teatro Lo Spazio» – Mascherine, un metro di distanza e percorsi evidenziati. Il Teatro Lo Spazio di Roma accoglie i tanti amici e attori giunti per inaugurare la nuova insegna, accesa dalla direzione in segno di speranza per l’intera categoria teatrale. Un’insegna che è divenuta simbolo di cambiamento profondo per il palco del quartiere San Giovanni, oggi diretto artisticamente da Manuel Paruccini, ex primo ballerino del Teatro dell’Opera.

Manuel Paruccini da gennaio 2020 alle prese con una vera e propria rifondazione dello spazio off capitolino, coadiuvato dalla collaborazione del giovane Riccardo Casertano e da Antonella Granata alla guida della produzione.

Teatro Lo Spazio, riapertura lunedì 15 a mercoledì 17 giugno 2020

Un brindisi contingentato negli spazi, ma non nelle emozioni, forti, come quelle che passano attraverso gli occhi di Paruccini, dietro una mascherina targata Lo Spazio, pronta ad apparire sui volti del futuro pubblico post-Covid.

Per salutare l’accensione della nuova direzione di Via Locri, giungono tanti volti della danza vicini al neo direttore, come Luciano Cannito, coreografo e regista di fama indiscussa, tra i docenti esterni in forza a Maria De Filippi per il seguitissimo Amici.

Poco dopo giunge anche Gaia Straccamore, ex prima ballerina ed Etoile del Teatro dell’Opera di Roma, oggi insegnante della prestigiosa accademia omonima. Insieme a loro arriva anche l’attrice e regista Annalisa Favetti, seguita dai colleghi attori Riccardo Castagnari, Gianni De Feo, Gianluca Ferrato e dalla drag singer Maruska Starr. A salutare l’apertura anche i registi Geppi Di Stasio, Fabrizio Bancale e Pino Ammendola, in coppia con Maria Letizia Gorga.

Il Teatro ospita Attilio Fontana con lo spettacolo dal titolo “Fase Show”

Un gesto importante quello voluto dalla nuova direzione che, nonostante l’apertura ridotta, è pronta a scommettere sulla ripartenza con un tentativo pratico di apertura contingentata. Da lunedì 15 a mercoledì 17 giugno infatti, il Teatro Lo Spazio ospiterà Attilio Fontana ed Emiliano Reggente con lo spettacolo dall’ironia sanificata, dal titolo “Fase Show“.

Un test che andrà in scena per tre giorni con tre repliche al giorno, intervallate dalla sanificazione anti-contagio da Covid-19.