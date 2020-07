La Milano Fashion Digital Week chiude le sfilate dopo Parigi e Londra

Milano digital fashion week 2020: Anche la Moda fa i conti con il Covid-19. Il virus, che ha sconvolto e cambiato la vita di tutti noi dall’inizio dell’anno, non ha fermato le case di moda più importanti che non si sono date per vinte ed hanno presentato le loro collezioni in formato digitale. Scopriamo le novità presentate a Milano.

Alla Digital Week Etro al Four Season e D&G all’Humanitas

Milano digital fashion week 2020: Attesissimo l’annuncio di Prada dell’arrivo del nuovo co-creative director Raf Simons ex direttore creativo di Jil Sander, Dior e Calvin Klein, affianco a Muccia. Alla Digital Week Prada presenta “The Show That Never Happened”, l’ultima sfilata firmata dal Milanese Muccia, ambientata dentro la fondazione Prada si costituisce di cinque interpretazioni della collezione per ogni artista: “Willy Vanderperre, Juergen Teller, Joanna Piotrowska, Martine Syms e Terence Nance”.

Al contrario Dolce e Gabbana e Etro hanno deciso di sfilare dal vivo rispettando le misura anticovid. Etro al Four Season mentre DeG all’Humanitas. Gucci, infine, sbalordisce tutti con 12 ore di diretta da Roma da Palazzo Sacchetti.

Milano digital fashion week 2020: “Abbiamo rovesciato il budello e abbiamo tirato fuori ancora una volta le interiora della moda”

Milano digital fashion week 2020: Alessandro Michele chiude così il suo percorso dietro le quinte e dichiara: “La collezione è la fine dell’inizio di un esperimento. È il tentativo di utilizzare la moda come laboratorio sperimentale, e questo è il mio esperimento. Il narrarlo così, facendo introdurre un occhio da guardone all’interno del meccanismo di una campagna interessante, mi sembrava interessante in quanto elemento che dissocia la narrazione della moda attraverso la rappresentazione di se stessa”.

“Abbiamo rovesciato il budello e abbiamo tirato fuori ancora una volta le interiora della moda e questo è un esperimento a nessuno, io non assicuro niente a nessuno: non so che succederà”.

Come già annunciato, dopo questo esperimento, Gucci uscirà dal calendario tradizionale della MFW.