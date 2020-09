Donatella Versace al Milano Fashion Week: “Sfilate a porte Chiuse”

Donatella Versace annuncia con una lettera l’inizio del Milano Fashion Week

Donatella Versace è la prima a fare un annuncio sulla Milano Fashion Week che sta per iniziare. La settimana della moda più attesa e non solo dagli italiani. Le maison mondiali ogni anno si radunano a Milano e nelle altre capitali della moda per dare vita ad uno show unico e inimitabile. Anche quest’anno sarà cosi seppur con tantissime restrizioni dovute all’emergenza sanitaria che l’Italia, ed il mondo, sta affrontando. In programma, per il MFW, sette giorni, dal 25 al 28 settembre dedicati alla moda, alle nuove collezioni. Più di 160 eventi ufficiali più i collaterali invaderanno la città portando la magia del settore moda in tutte le vie della città meneghina. Stilisti affermati ed emergenti daranno vita alle loro creazioni incantando il pubblico. Molte le maison che quest’anno hanno deciso a causa delle restrizioni sanitarie per il Covid di sfilare a porte chiuse.

A le tante maison che hanno deciso di sfilare a porte chiuse pochi giorni fa si è aggiunta anche la maison Versace. A darne l’annuncio la direttrice creativa Donatella Versace. La sfilata della succitata casa di moda doveva tenersi il 25 Settembre alle ore 18.00 e così sarà solo che non si potrà partecipare direttamente all’evento ma solo vederlo in streaming sui canali ufficiali come versace.com. In passerella la collezione primavera-estate 2021. La Versace, come già affermato, ha deciso di tenere la sfilata a porte chiuse annunciandolo con una lettera.

La lettera-messaggio di Donatella Versace

La direttrice creativa della maison Versace annuncia così la sfilata a porte chiuse per tutelare ospiti e staff: “Ciao! Dal momento che le regole di ieri non valgono più nel mondo di oggi e dobbiamo rispettare la distanza sociale, vorrei che restassimo connessi e che ci sentissimo fisicamente più vicini! Seguitemi alla scoperta della città perduta di Versacepolis. Immergetevi con me negli abissi dove si trovano gli antichi pilastri sui quali Versace è stata costruita. Scoprite la nuova collezione nella cornice che ne è stata l’ispirazione: un mondo misterioso e utopico governato da Medusa e ispirato dalla nostra stampa Trésor de la Mer. Dai, tuffiamoci! Donatella x”.