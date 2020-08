Calciomercato Napoli, Jordan Veretout il sogno, Gattuso: “Lo scudetto?”

Calciomercato Napoli, Jordan Veretout il piano, per Gattuso: “Lo scudetto? Solo se hai muscoli, fosforo, coraggio”

Calciomercato Napoli: è Jordan Veretout il sogno di Gennaro Gattuso per il mercato 2020/2021 in entrata. Lo scudetto un sogno di molti, ma come vincerlo? Ringhio Gattuso: “Solo se hai muscoli, fosforo, coraggio”. Il Napoli sarà in grado di vincere lo scudetto nella prossima stagione? Occorrono queste tre prerogative, piuttosto che qualche nome fin troppo reclamizzato.

Ci poniamo questa domanda perchè quest’anno il Napoli è stato tradito dalla superficialità di Ancelotti e dalla scarsa motivazione dei calciatori reduci dall’avvincente triennio sartiano.

Napoli, Gattuso riparte da 10 dodicesimi dopo la Coppa Italia 2020

Calciomercato Napoli: Se lo scudetto per il momento sembra un sogno, comunque possiamo dire che il peggio ora è alle spalle e che il Napoli ripartirà grazie alle indicazioni di Gattuso. Ricordiamo che Gattuso è un campione del mondo che con umiltà si è messo a lavorare sulle macerie del post Ancelotti, conquistando persino un’insperata Coppa Italia!

Napoli, Gattuso lo scudetto con giocatori tecnicamente validi

Calciomercato Napoli: Gattuso, detto Ringhio, qualche settimana fa disse: “L’80% di questo organico comporrà la squadra della stagione che verrà”. Nel Napoli attuale ci sono troppi calciatori che torneranno ad essere bravi e richiesti solo quando saranno trasferiti in altri club come Koulibaly ed Allan su tutti, oltre a Milik. Non dimentichiamo che ci sono giocatori tecnicamente validi, a cui manca il carattere per fare l’ultimo step nella loro carriera. Zielinski da tre anni si dice che deve esplodere, ma la miccia resta sempre bagnata.

Jordan Veretout il sogno di Gattuso: De Laurentiis al lavoro

Calciomercato Napoli: Gattuso insiste per avere Jordan Veretout, un giocatore utile per un Napoli solido e (forse) vincente, De Laurentiis dovrà ragionare con i suoi soliti modi da imprenditore cinico e lungimirante, evitando di considerare che ci siano calciatori incedibili.