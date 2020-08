Calciomercato Roma 2020

Calciomercato Roma: Pedro ha salutato il Chelsea e arriva nella Capitale con un biennale rinnovabile

Calciomercato Roma 2020: Pedro Rodríguez Ledesma, meglio conosciuto come Pedro, è un calciatore spagnolo, l’attaccante esterno è ufficiosamente un calciatore della a.s.Roma 1927. Pedro saluta la Premier League dopo 5 anni in Blues, svincolandosi a parametro zero approda nella Capitale.

L’ex Barcellona Pedro alla Roma è ormai cosa fatta: lo rivela la FIFA

(foto Corriere dello Sport) Calciomercato Roma Pedro è ufficioso: contratto 2+1

Calciomercato Roma: Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex Barça ha firmato un contratto biennalemche gli da numerosi vantaggi tra cui la possibilità di scegliere cosa fare al terzo anno! L’attaccante con tutta probabilità sarà presentato dopo il closing tra James Pallotta e Dan Friedkin.

La FIFA anticipa l’arrivo di Pedro Rodríguez Ledesma alla Roma: giocatore vincente e esperto, in carriera ha vinto ben 25 trofei

Calciomercato Roma 2020: “Un addio affettuoso al Chelsea da parte di un campione del mondo. Tanti pensieri positivi verso Pedro, che sta per cominciare un nuovo capitolo della sua fantastica carriera con la Roma“.