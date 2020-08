Antonio Banderas è risultato positivo al Coronavirus. Il famoso attore non si scoraggia, ma quali sono le sue condizioni di salute?

Antonio Banderas oggi compie 60 anni, ma dovrà trascorrere il suo traguardo in quarantena in quanto è risultato positivo al Coronavirus. La star di Hollywood ha raccontato la sua esperienza tramite un lungo post Instagram, dove ha parlato del suo stato di salute e di come intenderà trascorrere la sua quarantena.

Al momento non ci sono sintomi

Antonio Banderas, nel giorno del suo compleanno afferma: “Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio sessantesimo compleanno in quarantena, essendo risultato positivo al Coronavirus“. La star però non ha evidenziato sintomi pesanti: “Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene. Sono solo un po’ più stanco del solito. Confido nel riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni mediche. Spero mi permettano di superare il processo infettivo di cui soffro e che sta colpendo tante persone nel mondo”.

“Approfitterò di questo momento”

Il famoso attore (che ha sofferto di salute in passato) non si da per vinto. Antonio Banderas infatti, nello stesso post a parlato dei suoi progetti su come impiegare il suo tempo durante la quarantena. Le parole della star: “Approfitterò di questo solamente per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti. Voglio dare un significato ai miei nuovi sessant’anni ai quali sono giunto pieno di desideri”.