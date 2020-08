Per la Roma di Dan Friedkin il 17 agosto si avvicina: Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini fuori dal mercato

Per la a.s. Roma 1927 a partire dal 17 agosto inizierà a tutti gli effetti una nuova era giallorossa. Dan Friedkin presidente del club, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, sono confermati. A Trigoria restano comunque tutti in discussione: giocatori, dirigenti della squadra persino Paulo Fonseca non può dormire sonni tranquilli.

Dan Friedkin si è presentato bene, nel migliore dei modi, con la conferma dei gioielli di Trigoria in orbita Nazionale.

Dan Friedkin arriva e mette sul piatto 180 mln per il calciomercato Roma 2020/2021

Calciomercato Roma, Friedkin: 180 mln per il mercato giallorosso

Calciomercato Roma 2020: Le parole del neo presidente americano, in questo momento storico, tranquillizzano la piazza giallorossa, che ha visto un decennio composto da tante parole, cessioni clamorose, adii dolorosi e trofei in bacheca zero. 10 anni Pallottiani da dimenticare in fretta, mentre Dan Friedkin fa il punto della situazione in 5 giorni e mette sul piatto 180 mln per il calciomercato Roma 2020/2021.

Roma, Paulo Fonseca per la piazza romana è senza attenuanti: troppi cambiamenti in corsa

Calciomercato Roma: Paulo Fonseca gode di diverse attenuanti tuttavia, per Friedkin però non è abbastanza. Il tecnico portoghese sebbene si stia riprendendo da un campionato anonimo, non è esente da una valutazione approfondita legata alla sua posizione lavorativa nella Roma.

E’ stata un’annata deludente. Gli obiettivi prefissati a inizio stagione non sono stati raggiunti. Ricordiamo che ci si è arenati al quinto posto fino agli auspicati percorsi per provare a vincere in Europa League e Coppa Italia, vinta poi dal Napoli.

Roma, Pochettino solo un’idea per il dopo Fonseca? Maurizio Sarri è in finestra e attende notizie da Trigoria

Calciomercato Roma: L’ex allenatore del Tottenham Marcelo Pochettino è alla ricerca di un progetto che gli consenta di esprimere tutte le sue qualità. Il club capitolino potrebbe rappresentare un’opportunità importante.

Secondo il media spagnolo, l’arma di Friedkin potrebbe essere la somma da destinare al mercato di ben 180 milioni di euro.