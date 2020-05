Gossip – Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito dopo Tempation Island Vip pronti per il matrimonio o per la convivenza?

Gossip – È sicuramente un bel periodo per Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. I due formano una coppia modello a prova di Temptation Island Vip. Infatti, il Mister Italia e la professoressa de L’eredità hanno deciso di consolidare la loro storia d’amore con una convivenza. Dopo il reality show condotto da Alessia Marcuzzi Simone e Chiara si sono ritenuti abbastanza sicuri per portare la loro lovestory al livello successivo.

Durante un’intervista a Vieni da Me, Simone ha pubblicamente proposto a Chiara di andare a convivere. La showgirl si è subito mostrata felice e ha accettato. Poco tempo fa, durante un’intervista al magazine di Uomini e Donne Simone e Chiara hanno raccontato l’evolversi della loro storia, che iniziò quando lei aveva 14 anni.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: “Spesso la invitavo a cena e lei cercava mille scuse per non venire”

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito matrimonio in vista dopo Temptation Island?

Gossip – Simone racconta come ha conosciuto Chiara. Mister Italia afferma che tutto ebbe inizio nel paese più romantico della Sicilia: Taormina. Durante una sfilata Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito si scambiavano un sacco di sguardi e nessuno negava l’interesse reciproco.

Come afferma Simone: “All’inizio no c’è stata una frequentazione. Spesso la invitavo a cena e lei cercava mille scuse per non venire…forse per timidezza. Ma era anche molto piccola. Aveva solo 14 anni”. Solo nell’autunno 2016 Chiara ha finalmente ceduto e i due si sono fidanzati.

Temptation Island Vip: “è stato un percorso formativo” – pronti per la convivenza

Gossip – Secondo Chiara Esposito l’esperienza di Temptation Island Vip è stata un vero e proprio percorso formativo. La coppia siciliana ha capito tante cose, soprattutto che non esiste nessuna tentazione se una coppia è davvero solida. Entrambi hanno ammesso che durante il reality show di Alessia Marcuzzi ci sono state molte incomprensioni, soprattutto causate da una gelosia di Chiara.

Ma se il rapporto ha basi solide, tutto si risolve, per loro è stato così e adesso si sentono pronti per andare a vivere insieme. Chiara spiega che stanno cercando casa e sperano di andare a convivere dopo settembre, è anche felice del fatto che nel rapporto con Simone Bonaccorsi ci sia molta parità nel dividersi i compiti domestici.

A quando il matrimonio?

Gossip – Per Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi non è ancora il momento giusto per sposarsi. Il matrimonio resta il desiderio più grande della coppia, ma i due giovani spiegano che stanno solo aspettando di stabilizzarsi lavorativa-mente ed economicamente. Il più grande sogno di Chiara e Simone è quello di organizzare un matrimonio in famiglia in Sicilia. Dovrà essere una cerimonia tradizionale, ma da sogno, in perfetto stile siciliano, chissà se non sarà proprio la pittoresca Taormina la location del loro giorno più bello?

Su questo si pronunceranno in seguito, ma ciò che Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi terranno segreta sarà la location del loro viaggio di nozze, sicuramente fuori dall’Italia. La coppia siciliana è sicuramente tra le più amate del 2020, pertanto, i fan non aspettano altro che vederli finalmente completati, magari anche con dei bambini, Chiara e Simone ne vorrebbero tre o quattro.