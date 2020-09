Michela Persico ha partorito. L’annuncio della nascita sui social

Michela Persico e Daniele Rugani neo genitori. Trenta minuti fa circa è venuto al mondo Tommaso. Una gravidanza travagliata piena di alti e bassi. Momenti tristi alternati a momenti gioiosi entrambi condivisi dalla Persico sui social. La giornalista, amatissima e seguitissima sui social, al settimo cielo per la nascita del piccolo Tommaso non ha perso tempo ed ha voluto condividere subito la notizia con i suoi fan postando la notizia sui social.

La Persico sui social: “Tommaso Rugani 18-09-2020”

Michela Persico e Daniele Rugani: “Benvenuto Tommaso!”

Michela Persico, ancora in preda alla gioia, non dimentica i suoi fan e condivide subito con loro la notizia tanto attesa: la nascita di Tommaso. Una gravidanza che ha fatto sospirare tutti, Covid, lockdown e paure l’hanno accompagnata. Oggi finalmente Tommaso è venuto alla luce. A dare la notizia proprio mamma e papà sul profilo Instagram di lei con due scatti che ritraggono la famiglia riunita con la giornalista ancora nel letto d’ospedale ed in didascalia poche semplice parole:”Tommaso Rugani 18-09-2020!3,4 kg di puro amore!“

Michela annuncia la nascita di Tommaso ed il web va in delirio

Neanche 30 minuti dopo la pubblicazione dell’annuncio della nascita di Tommaso, figlio di Michela Persico e Daniele Rugani, il post dell’annuncio è stato preso d’assalto. Auguri e congratulazioni sono piovuti come acqua durante un temporale. Oltre ventisettemila i like sotto al post e circa mille i commenti per mamma Michela e papà Daniele. Benvenuto Tommaso!!!!