Stasera Flavia Vento è attesa negli studi di Canale 5 alla corte di Signorini & Co. Confronto con il conduttore e con i suoi ex compagni di un viaggio brevissimo

Flavia Vento protagonista si stasera.La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lunedì ma la showgirl ha già abbandonato la Casa. Dopo sole 24 ore la showgirl si è ritirata abbandonando ufficialmente il reality. Perchè ha fatto le valigie? Dopo la mezzanotte ha varcato la porta rossa: nessuno è riuscito a convincerla a restare, né i suoi compagni e nemmeno la produzione. Un abbandono che era stato preceduto da una vera e propria crisi di nervi e di pianto a dirotto che nessuno è riuscito a placare.

Flavia spiegherà stasera perchè lasciare Grande Fratello è per una giusta causa

Flavia Vento al Grande Fratello racconterà la sua mini avventura

E tutti sono in attesa di ascoltare dalla sua voce le motivazioni che l’hanno spinta a ritirarsi. Intanto in un’intervista a Il Giornale Flavia Vento ha rivelato cosa le è accaduto, raccontando il motivo del suo ritiro. La mancanza dei suoi cani che seppur in ottime mani le mancavano tanto e aveva timore che potesse succedere qualcosa Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico. […] Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo.