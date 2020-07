Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo? La star ritrova l’amore dopo la fine del matrimonio con Gigi D’Alessio. Ecco chi è la sua nuova fiamma

Nuovo look e nuovo fidanzato per Anna Tatangelo dopo la storia d’amore con Gigi D’Alessio, che è stata seguitissima e ha coinvolto tutti i loro fan e dal pubblico in generale. Caschetto biondo, canzoni dallo stile decisamente Rap, come il suo singolo “Guapo”, e nuovo amore per la cantante di Sora. Quanti cambiamenti in pochissimo tempo!!! Chi si cela dietro alla misteriosa identità del nuovo amore della Tatangelo?

Cupido ha colpito ancora chi è la nuova fiamma della Tatangelo???

Anna Tatangelo di nuovo innamorata dopo la rottura con Gigi D’Alessio. A dare lo scoop è il settimanale Diva e Donna, il quale annuncia che la Tatangelo potrebbe essere di nuovo innamorata. Chi è il fortunato che ha conquistato il cuore della cantante assediata dai paparazzi? La sua identità non è nota, ma sempre secondo quanto riportato dal settimanale succitato, si tratterebbe di uno dei suoi musicisti. Passione scoppiata dopo anni di lavoro fianco a fianco.