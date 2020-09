Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati ma lui si consola

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati. Lui si consola tra le braccia di una modella

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati. Molti i gossip ed i rumors che abbiamo sentito nelle ultime settimane dal presunto tradimento di Moser con Anna Safroncik tempestivamente smentito da entrambi tempestivamente alle ultime news del momento. Sembrerebbe, infatti, che Moser in vacanza in Costa Smeralda con l’amico Andrea Damante abbia fatto di tutto per dimenticare la Rodriguez. Destino infausto quelle delle sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, che sembra accanirsi contro di loro sconvolgendo le loro vite e relazioni sentimentali.

Ignazio e Cecilia si sono lasciati ma lui si consola

Ignazio in Costa Smeralda con Andrea Damante dimentica Cecilia

Come riportato dal settimanale Chi, Ignazio Moser in compagnia di Andrea Damante in vacanza in Costa Smeralda ha cercato di sopperire alle sue pene d’amore. E sempre il settimanale appena citato suppone che Ignazio Moser si sia dimenticato di Cecilia Rodriguez consolandosi con la nota modella Caterina M Bernal. A sostenere la tesi tutti i like, non pochi sembrerebbe, che Moser ha messo sotto i post della modella. Sarà una coincidenza oppure fra i due sussiste davvero una bella intesa? E Cecilia? Come avrà reagito allo scoop? Considerata la sua evidente “gelosia soffocante” la reazione non sarà delle migliori!