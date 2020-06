Dopo le accuse di Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5 il fidanzato di Valeria Marini rompe il silenzio e smentisce

Emanuela Tittocchia ha sollevato una vera e propria bufera intorno a Valeria Marini e Gianluigi Martino. Il fidanzato di Valeria Marini, circa un settimana fa, era stato accusato di essere più interessato ad ottenere notorietà che ai sentimenti della showgirl. L’attacco partì dal salotto di Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso restò sconvolta dalle accuse mosse da Emanuela Tittocchia a Gianluigi Martino.

Tutto degenera solo quando l’attrice rivela che il giovane manager televisivo ha avuto un flirt anche con lei. Ma l’attuale fidanzato di Valeria Marini ha prontamente risposto alle dichiarazioni di Emanuela, smentendo categoricamente. Sarà vero? Chi dei due sta mentendo?

Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini smentisce Emanuela Tittochia: “nessun flirt”

La pronta smentita del fidanzato di Valeria Marini arriva sulle pagine del magazine Nuovo. Lo stesso periodico su cui Emanuela Tittocchia aveva confermato le sue dichiarazioni che mettevano in guardia Valeria da Gianluigi. Il giovane manager, rispondendo alla notizia che avrebbe visto un flirt tra lui e la Tittocchia, ha dichiarato che: “Tra noi non c’è mai stato alcun flirt. Ci conosciamo dal 2008, ma non ci siamo mai frequentati e non abbiamo mai fatto un’uscita a due. E’ capitato di ritrovarci a cena insieme, ma sempre in compagnia di amici.”

Ma non è tutto, l’attrice di Centovetrine ha dichiarato che con il fidanzato della showgirl ci sarebbe stato anche un bacio, ma, se ciò sia avvenuto prima o durante la sua relazione con la Marini, pare che non sia stato specificato. Anche a tal proposito Gianluigi Martino smentisce. “Non c’è stato alcun bacio”, dichiara Martino. “E non capisco perchè lei dice queste cose”. Lo stesso dubbio attanaglia anche i lettori: perchè mentire su una cosa del genere? Chi dei due dice la verità?

Valeria Marini e Gianluigi innamorati come non mai

In merito alle accuse di Emanuela Tittocchia, il fidanzato di Valeria Marini chiude la parentesi lanciandole un affronto: “spero che possa trovare la serenità ed essere felice in amore come lo sono io“. Egli, inoltre, in barba alle voci che girano su di lui, ribadisce i suoi sentimenti per la showgirl: “Non mi capitava da molto tempo di essere innamorato e di stare così bene come sto con Valeria Marini, che è fantastica. Sto vivendo un periodo molto felice e in questo momento tutte le mie energie sono focalizzate sulla nostra storia“. Davanti a tali parole del giovane innamorato, i lettori si chiedono se i due stiano pensando di convolare a nozze!