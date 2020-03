La Festa del Papà 2020, giovedì 19 marzo la data da ricordare, gli auguri dei VIP Italiani

Gossip – La festa del papà 2020, giovedì 19 marzo, quest’anno, sarà ricordata da noi tutti in un modo ancora più significativo del solito. Gli auguri dei VIP Italiani. L’emergenza Coronavirus e lo stare chiusi in casa ci sta portando a riflettere e a rivalutare gli affetti dei nostri cari. Anche i nostri adorati vip, nella giornata di oggi, si stanno attivando per ricordare la festa di tutti i papà. I primi in assoluto sono stati i vipponi chiusi nella casa del Grande Fratello Vip.

Gossip – Abbiamo visto le lacrime di commozione dell’ex cavaliere di Uomini e Donne e primo finalista del Grande Fratello Vip Sossio Aruta, che ha ricevuto in diretta gli auguri della sua piccola Bianca, tramite un video ricevuto dalla sua compagna Ursula Bennardo. “Carissimo papà sono la tua piccola principessa, tantissimi auguri per la tua festa. Sono felice che la mia mamma ti ha scelto come mio papà, mamma dice che sono meravigliosa e la cosa più bella è che guardando me vede te, i tuoi occhi, quegli occhi che l’hanno fatta innamorare”.

Gossip – Non potevano mancare gli auguri della leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni che, da sempre si batte per i valori della famiglia. “Auguri a tutti i papà che stanno in corsia, a tutti i papà che stanno soffrendo a causa dell’emergenza. Auguri a tutti i papà che lavorano giorno e notte per dare un futuro ai propri figli. Auguri a tutti i papà, che insieme alle mamme, sono la linfa vitale, la spina dorsale, il cuore pulsante della nostra amata terra. Auguri a tutti i papà che non ci sono più e che ci guardano dall’alto. Auguri a te, Andrea, grazie per esserci sempre e per l’amore che ci doni ogni giorno”.

Gossip – Tra i numerosi vip a ricordare la festa del papà troviamo gli attori Francesco Arca, Laura Chiatti. La moglie di Marco Bocci dedica un dolce pensiero a tutti i papà del mondo. Soprattutto ai suoi due uomini: “Auguri a tutti e in particolare al mio babbo. Con il suo sorriso mi ha fatto sempre sentire al sicuro. Auguri anche a te Marco, che sei un papà davvero speciale”. Martina Colombari scrive: “Auguri papà. Presto torneremo ad abbracciarci più forti di prima”. A seguire Ludovica Caramis: “Tu mi hai insegnato a credere nell’amore. La tua “ballerina girl” è il messaggio della valletta de la Corrida di Carlo Conti. A ricordare i propri papà: Flora Canto, Giulia Montanarini, i campioni di nuoto Federica Pellegrini e Filippo Magnini.