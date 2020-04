Fanny Neguesha news: la modella ex Isola dei Famosi 2015 cambia look le foto del taglio di capelli.

Fanny Neguesha news: La modella Fanny Neguesha, ex Isola dei Famosi 2015, e ex fidanzata di Mario Balotelli ha deciso di darci un taglio. La top model belga ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mostrando il suo nuovo look. Capelli corti e ricci e trucco da urlo mentre indossa un abito verde smeraldo. La Neguesha scrive: “Colourful dress c’est le moment de se faire plaisir”. Alle spalle Fanny ha una relazione non solo con Super Mario, ma anche con il cantante Drake e il pilota Hamilton. In Italia è conosciuta per aver sfilato con i brand più famosi e per aver partecipato all’Isola dei Famosi in veste di naufraga.

I fan apprezzano il look e taglio di capelli di Fanny Neguesha

Fanny Neguesha news – La foto “rivelazione” pubblicata dalla Neguesha, dove la modella mostra ai suoi fan il nuovo look, stupisce, sorprende e fa impazzire i suoi fan. L’ex fidanzata di Super Mario, da sempre, con dei lunghi capelli, stile Rapunzel, ha deciso di tagliarli. Questa è la vera notizia. Moltissimi i like per Fanny, mentre impazzano i commenti da “Magnifique” ad un “Wow” sono moltissimi i fan che approvano il cambiamento.

Fanny Neguesha look nuovo foto

Fanny dopo la relazione con Super Mario Balotelli trova l’amore con un altro calciatore

Fanny Neguesha news – Dopo la fine della relazione con Mario Balotelli, con il quale ha avuto una storia travagliata, la Neguesha dal 2014 al 2017 ha avuto alcuni flirt. L’amore vero arriva quando incontra Mario Lemina, anche lui calciatore. I due poco dopo hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio e oggi stanno ancora insieme.