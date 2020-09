Emma Marrone al Festival di Venezia per la premiere del film “Miss Marx”

Emma Marrone al Festival di Venezia

La cantante salentina non poteva mancare alla prima del film! Ci riferiamo al film della regista Susanna Nicchiarelli, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di Eleanor, figlia più piccola di Karl Marx. Emma è arrivata raggiante ed elegante come non mai alla premiere: rossetto rosso e un abito bianco Armani.

Il suo look la rende raggiante come non mai

Emma Marrone su Instagram:“Sono davvero onorata di far parte di questa grande famiglia. Grazie infinite a Giorgio Armani e a tutto il team di @armanibeauty per questa ennesima esperienza insieme. Evviva il cinema”

La cantante conquista il red carpet d’emblée, dimostrando una sempre maggiore confidenza con i tappeti rossi delle grandi occasioni. La cantante è una fashion icon navigata, che sa con disinvoltura dai vezzosi abitini estivi dal tocco girlish a mise relaxed in camicia maschile (e null’altro), mostrando una preferenza per le gambe in bella mostra.

Emma: una giacca vestito elegantissima

Emma Marrone ha stupito tutti indossando un abito bianco di Giorgio Armani, un vestito corto, un look elegante, femminile,sexy. Un mini dress versatile, un perfetto abito da sera, corredato da maxi orecchini romboidali con maglie a scaglie mobili, uno scintillio di diamanti. Complimenti Emma, sempre bella e brava oltre che elegante!