Cristiano Malgioglio é stato vittima di un incidente “sexy” in spiaggia. Il cantante risponde alle provocazioni e fa chiarezza sull’accaduto.

Cristiano Malgioglio, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, è stato coinvolto in un incidente sexy al mare. Schietto, tagliente e pungente Malgioglio dice sempre quello che pensa, caratteristiche queste che lo hanno reso un’opinionista richiestissimo (da non dimenticare la fortunatissima ospitata a Top 10) e seguitissimo sui social. Il cantante, a proposito dell’incidente “bollente” in spiaggia, ha voluto far chiarezza spiegando ai suoi fan ed al pubblico in generale cosa sia davvero accaduto.

Cristiano Malgioglio paparazzato in spiaggia, ed il costume?

Il noto opinionista Cristiano Malgioglio è stato paparazzato dal settimanale Diva E Donna mentre si faceva il bagno in mare senza costume. Ecco cosa è accaduto. A svelare il mistero intorno al costume misteriosamente sparito del cantante è proprio il diretto interessato, che sui social fa chiarezza sull’accaduto. Cristiano sul suo profilo internet ha dichiaraato in proposito: “Tutta colpa dell’onda maledetta, Gira e rigirano queste foto divertenti su internet”. Ecco cosa è davvero accaduto all’opinionista.

“Fossero questi i problemi”

Mentre Cristiano (che si ritrova sempre nel mirino delle critiche) era intento a farsi un bel bagno godendosi momenti di relax un’onda anomala e violenta ha materialmente tirato giù il costume. Il cantante, che ha condiviso a sua volta gli scatti incriminati, ha concluso scrivendo: “Fossero questi i problemi. No comment”.