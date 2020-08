Chiara Ferragni e Fedez vanno in vacanza, ma senza Leone. Soggiornano in una storia a e lussuosa masseria da 1000 euro a notte a Lecce

Anche per Chiara Ferragni e Fedez arriva il momento della tanto attesa e meritata vancanza. Ma come sempre, la coppia Ferragnez non si smentisce mai. Quest’anno sceglie la Puglia e tutto il lusso che esse può offrire, soggiornando in una suite della più suggestiva masseria di Lecce. La cifra che hanno speso è letteralmente da capogiro.

Le meraviglie pugliesi ospitano i Ferragnez

Compatibilmente con gli impegni lavorativi della coppia, i Ferragnez hanno scelto la regione dei trulli. Infatti, la famosa imprenditrice digitale deve prendere parte alla sfilata della Cruise Collection di Dior di Lecce. Il rapper, invece, è impegnato a Otranto per registrare la sua esibizione a Battiti Live, in onda su Italia 1.

Tra un impegno e l’altro Chiara Ferragni e Fedez ne approfittano per godersi un doveroso riposo e una “piccola” vacanza. Piccola si fa per dire, perché, dopo aver visitato la Cattedrale di Otranto, hanno soggiornato presso una masseria del XVI secolo in provincia di Lecce, spendendo la bellezza di 1.000 euro a notte e la prenotazione minima è per due notti.

In vacanza senza Leone

La location da sogno ha solo una limitazione: non accetta i bambini al di sotto dei 12 anni. Ma le motivazioni sono legate esclusivamente alla sicurezza. Infatti, a causa dell’antichità delle mura del giardino, delle piscine non custodite e delle attrazioni d’acqua, la struttura non può garantire la sicurezza dei bambini. Pertanto, durante il soggiorno della coppia Ferragnez (che ha fatto discutere anche per la visita di Chiara agli Uffizi), il piccolo Leone ha trascorso le vacanze con i nonni.