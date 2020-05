Chi è Benedetta De Luca? Una forza della natura, la disabilità non è un problema

Benedetta De Luca è un’influencer e designer salernitana che della sua disabilità ne ha fatto il punto di forza. Diventata un’icona di forza e di coraggio si dichiara “semplicemente affamata di vita!”. Testimonial della disabilità, è laureata in giurisprudenza ed è l’Avvocato dei Disabili. Anche lei, durante il lockdown ha voluto confrontarsi con i fan attraverso una diretta Instagram. “A che giorno di quarantena siamo? Alle ore 17:00 diretta con Gabriele Parpiglia, vi aspetto in tanti. Sono emozionata, onorata e felice” ha annunciato ai fan.

“Mi hai ridato la carica, vorrei dirti tante cose….” ringrazia Benedetta, entusiasta del numero copioso dei partecipanti alla diretta. Il giornalista Parpiglia le risponde: “No, non le dire”. E lei conclude: “Mi sento come una trottola! Mi hai ridato la carica. Grazie, grazie spero di conoscerti presto di persona”.

Benedetta De Luca a Detto Fatto presenta il suo brand “Italian Inclusive Fashion”

Ma chi è Benedetta De Luca? Conosciamola meglio. Con fermezza si presenta: “Mi chiamo Benedetta De Luca, io con una disabilità ci convivo dalla nascita. Sono nata con un’agenesia del sacro, ho subìto 18 interventi ed ho fatto della mia condizione un punto di forza e di esempio per gli altri”. Ma l’influencer non vuole essere compatita e urla al mondo la sua voglia di vivere, di essere accettata e di sentirsi femminile, sensuale e bella anche senza poter camminare indossando un tacco 12.

Impegnata nel campo del fashion, Benedetta ha creato il suo brand “Italian Inclusive Fashion“, che vede come principio di base il comfort e la praticità, per chi è portatore di una disabilità senza mai rinunciare all’eleganza. Ospite a Detto fatto ha dichiarato: E’ stata un’esperienza straordinaria, poter vedere sfilare le mie creazioni è stata la realizzazione di un sogno. Le piume sono il mio segno distintivo perché immagino una donna capace di volare, anziché camminare”.

Benedetta De Luca

La quarantena di Benedetta: “Per prima cosa AMATI“

La De Luca, durante la quarantena: “Rendi la tua giornata in quarantena costruttiva: per prima cosa AMATI. Concediti del tempo per te stesso, che sia una doccia calda, una maschera viso o un make up perfetto. Poi scegli un abito, anche un abito elegante da gran galà. Poi leggi, leggi tanto. Guarda un cartone animato o un film.

“Studia quell’argomento che non sei mai riuscito ad approfondire. Guardati allo specchio e sii fiero di te”. Un pensiero rivolto ai fan che tutti dovremmo condividere. Benedetta De Luca è una donna da cui prendere esempio, forte, coraggiosa, decisa e come dice lei: “Affamata di vita!”.