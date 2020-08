La nuova fiamma di Belen Rodriguez, Antonio Spinalbese, svela com’ è riuscito a conquistare la bella showgirl argentina

Antonio Spinalbese, questo il nome dell’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Belen Rodriguez. Dopo la separazioni con Stefano De Martino sono stati molti i flirt attribuiti alla showgirl. Spinalbese, un’incontro inaspettato che come nelle migliori fiabe con l’aiuto di Cupido è riuscito a conquistare il cuore della Rodriguez.

Ecco com’è iniziata la loro love story

Un destino scritto, un’incontro del tutto casuale che si trasforma in amore. Sembra la trama di un film romantico stile Sandra Bullok invece è la realtà. Belen ed Antonio si sono incontrati per caso. La Rodriguez pronta ogni ano a partire per Ibiza, meta delle sue vacanze, necessitava di un ritocco ai capelli e per questo si è rivolta ad un’amica la quale le ha mandato un parrucchiere di fiducia per effettuare il ritocco e indovinate un pò? L’hair stilist era proprio lui: Antonio Spinalbese.

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: ecco come l’ha conquistata

“Tra una chiacchiera e l’altra…“

Come riporta il noto settimanale di Alfonso Signorini, Chi :”Tra una chiacchiera e l’altra il pomeriggio si trasforma in un invito a cena, sushi a casa della showgirl e da quel momento inizia il corteggiamento di lui“. Belen Rodriguez si è finalmente innamorata? Avrà finalmente dimenticato De Martino? Solo il tempo ce lo saprà dire! Nel frattempo l’ex marito si dedica interamente al lavoro.