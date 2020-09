Antonella Elia al Grande Fratello Vip: sará la seconda opinionista

Grande Fratello Vip 5: Antonella Elia è pronta per la nuova avventura. Il reality più atteso della stagione, Grande Fratello Vip 5 sta per iniziare

Antonella Elia opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip 5 dopo Temptation Island. E’ tutto pronto studio, casa, cast e opinionisti non resta altro che attendere il 14 settembre per l’inizio del Grande Fratello Vip5. Se i futuri inquilini della casa tengono il silenzio sui social, Antonella Elia, che parteciperà al programma in veste da opinionista è pronta a scendere in campo e lo posta sui social. Curiosando nel suo profilo Instagram troviamo infatti un post dove il suo fan club la tagga e postando il video dell’entrata nella casa del Grande Fratello nella scorsa edizione del programma, in didascalia scrivono: “Voi non lo sentite ma il Sodato Elia è già pronto per la sua nuova missione, Tutti a rapporto insieme a me dal 14 settembre su Canale 5 per il GFVIP YEAHHHHHHH”. Il post ottiene subito un enorme successo con migliaia di like e centinaia di commenti fra i quali leggiamo:”Alla faccia dei rosiconi!!!”