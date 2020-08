Alessia Marcuzzi e Instagram: dediche e foto speciali

Alessia Marcuzzi conquista con il suo charme in nome di Nadia Toffa

Alessia Marcuzzi, sempre molto bella ed altrettanto amata dai fan e dai tanti follower, conquista e lega a sé tantissimi seguaci grazie ai suoi scatti e stories: questa volta la protagonista è Mia e con lei un amico speciale.La nota conduttrice, ha postato uno scatto in cui ha mostrato splendidi fiori in ricordo della sua collega scomparsa un anno fa, Nadia Toffa.

Il post dedica Di Alessia Marcuzzi per la sua cara amica che recita: “#perte Sono sempre stati e saranno sempre solo per te.

#nadia”. Immediatamente i seguaci della Marcuzzi hanno lasciato tantissimi like, al momento circa 17.977, ed altrettanti sono stati i commenti. Tra i vari commenti, un affezionato follower ha scritto: “Bellissimo pensiero”. Un altro, invece, ha commentato: “sempre nei nostri cuori”.

La Marcuzzi e Instagram: dediche e foto speciali

Su Instagram l’attenzione di Alessia Marcuzzi è rivolta alla famiglia: una storia mostra la sua adiratissima figlia Mia, il suo caro marito Paolo Calabresi Marconi e il suo cagnolino Brownie. Come sicuramente tutti i suoi fan già sapranno, Mia è la figlia di Francesco Facchinetti, primo marito della Marcuzzi, ma con Paolo le cose vanno benissimo e la piccola sembra adorare il “nuovo” amore di sua mamma.