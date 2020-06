Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi rilascia un intervista al magazine argentino Gente dove annuncia l’inizio di un nuovo progetto con Netflix e HBO

Wanda Nara e Mauro Icardi: la showgirl è Manager del marito e una donna dalle mille sfaccettature. Durante un’intervista rilasciata per il magazine argentino Gente, la showgirl che è anche mamma di cinque figli racconta come nell’ultimo anno la sua vita si sia divisa in tre città e di come si è destreggiata per non mancare mai nel lavoro e nella vita privata.

Wanda ammette di aver praticamente vissuto in aereo iniziando la giornata a Roma per lavoro volando poi sino a Parigi per condividere qualche ora con il marito per poi rimettersi in volo alla volta di Milano dove vivono i suoi figli. Una vita davvero intensa quella di Wanda Nara e è proprio la sua vita privata ad attrarre l’attenzione.

TV SHOW, Netflix e HBO, Wanda: “Molte persone pensano di…”

Wanda Nara, Netflix e HBO: “Rivelerò tanti dettagli piccanti”

Proseguendo l’intervista la ex Grande Fratello VIP annuncia un’anticipazione riguardo i suoi progetti futuri. Come già accennato sopra la sua vita intensa e spericolata ha attratto l’attenzione di molti, in particolar modo due case di produzione Netflix e HBO.

Quest’ultime vorrebbero realizzare una serie Tv autobiografica proprio sulla vita della showgirl. Sulla sua biografia la Nara svela alcuni dettagli e dichiara: “Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma molti dettagli piccanti non sono stati mai pubblicati”.

A chi sarà affidato l’arduo compito di interpretare la bella showgirl?