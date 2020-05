Nancy Brilli ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo si racconta: “E’ un’illusione pensare di non essere mai stata tradite”

“I panni sporchi si lavano in lavatrice”, così apre l’intervento di Nancy Brilli, al gioco della lavatrice nella puntata di oggi di Vieni Da Me condotta da Caterina Balivo. La conduttrice televisiva, nel tentativo di tirar fuori qualche scheletro dall’armadio all’attrice, toglie una camicia sporca di rossetto dal cesto della lavatrice e la Brilli dichiara: “Sono stata tradita molte volte, come tutte. E’ un’illusione pensare di non essere mai stata tradite. Ho avuto due matrimoni, una lunga convivenza, un grande amore e sono stata tradita mille volte”.

La Brilli, nel tentativo di togliersi il peso di qualche segreto, prosegue: “Ho pianto tanto. Delle amiche mi hanno fatto stare male. Quelle per le amiche sono sempre lacrime d’amore”. Lasciando intendere che i tradimenti di un’amica sono peggiori e fanno più male.

Nancy Brilli, confessioni sulla vita privata: “I mariti non sono dei posacenere che si rubano dai comodini”

Nancy Brilli a Vieni da Me

Difficile smettere quando si è preso il via e infatti, l’attrice romana, entrata a pieno nel gioco, non si ferma più e continua a fare confessioni, rivelando curiosità sulla sua vita privata. Parlando con la Balivo, l a Brilli ammette: “Ho una quantità di corteggiatori che mi stupisce. Uno in particolare mi piaceva, ma era sposato: i mariti non sono posacenere che si rubano dal comodino”.

L’attrice è un fiume in pena e senza mezzi termini ammette di esser stata tradita, ma Nancy Brilli fa capire che rispetta il vincolo matrimoniale suo e degli altri.