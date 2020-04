puntata di sabato 2 maggio 2020

Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello, Katia Ricciarelli, Ron, Cristina D’Avena e Francesco Bertoli

Verissimo – Le storie, puntata sabato 2 maggio 2020, tocca quota 70 il numero di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo. Questa settimana canteranno tra gli altri: Katia Ricciarelli, Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli (entrambi usciti dalla fucina creativa di Amici19).

Un po’ da tutto il mondo i videomessaggi giunti questo sabato dagli amici di Verissimo. Da Alessandra Martines, che racconta come si sta vivendo la pandemia a Parigi, al calciatore spagnolo Alvaro Morata con la moglie Alice Campello che illustra la situazione a Madrid, passando per Heather Parisi che vive con la famiglia ad Hong Kong. Da Milano, invece, il messaggio di Kekko Silvestre e da Modena quello di Benji e Fede.

Anticipazioni Verissimo

Verissimo – Le storie: anticipazioni puntata sabato 2 maggio 2020

E ancora, a distanza di un anno da quello che è stato soprannominato il “Prati-gate”, in questo appuntamento verrà riproposta l’intervista di Silvia Toffanin a Pamela Prati, un teso faccia a faccia in cui la showgirl raccontava che il matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone era saltato per mancanza di serenità.

Inoltre, i telespettatori potranno rivedere le interviste a: Mara Venier, Ornella Vanoni e Martin Castrogiovanni. Infine, Barbara Alberti regalerà un suo pensiero, una riflessione, sull’amore in questo periodo.