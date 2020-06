Anticipazioni Top 10 seconda puntata con Carlo Conti: saltano fuori i nomi dei prossimi ospiti e concorrenti

Anticipazioni Top 10 seconda puntata – Dov’eravamo rimasti? Lo scorso 14 giugno è andata in onda la puntata d’esordio del nuovo show di Carlo Conti Top 10 e si può dire che come inizio non è stato niente male.

La prima puntata del game show, infatti, ha superato le aspettative in fatto di ascolti oltrepassando il 19% di share e battendo quindi Live – Non è La D’Urso. La puntata pilota ha visto la presenza di un cast d’eccezione: Alessandro Siani, Christian De Sica, Serena Autieri, Nino Frassica, Flavio Insinna e Maria Chiara Giannetta. Tra gli ospiti, Roberto Mancini e Massimo Ranieri. Oggi, arrivano le anticipazioni sul cast della prossima puntata.

Anticipazioni Top 10 Carlo Conti seconda puntata: ospiti e squadre

Anticipazioni Top 10 – Il prossimo appuntamento con il primo game di Rai 1 in onda dopo il lockdown è previsto per il 19 giugno. Secondo le anticipazioni fornite da Blogo, ecco chi saranno i nuovi concorrenti di Top 10. Per la squadra “I Siciliani”: Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Diletta Leotta.

Per la squadra “Giurati Da Talent”: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi. Ospite in studio il compaesano, nonché grande amico di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni spalleggiato da Patty Pravo.

Top 10 Carlo Conti, TV show post Covid-19

Alla prima puntata, disponibile già su Rai Play, tutti sono stati felici di notare le misure di sicurezza adottate sul set di Top 10. I telespettatori non hanno sofferto l’assenza di pubblico in studio grazie all’inserimento degli applausi registrati. Inoltre, le postazioni delle varie squadre del game show sono state disposte in maniera tale da garantire il distanziamento.

Il game show di Carlo Conti può quindi essere considerato il primo vero programma anti-Covid. Un vero e proprio sospiro di sollievo per gli appassionati di televisione.