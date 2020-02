Grande Fratello Vip gaffe. Dopo l’uscita più veloce della luce di Pago e dopo i nuovi nominati: Andrea e Paola e le nomination di ieri sera 21 febbraio 2020, Alfonso Signorini annuncia in grande stile l’ingresso al #GFVIP di Valeria Marini: “Abbiamo con noi la diva delle dive”. La sua entrata lascia perplessi alcuni concorrenti. Ovviamente sarebbe una partecipante davvero molto scomoda e destabilizzante per le flebili strategie che si stanno interpretando anche in questo momento dai coinquilini. I primi scricchiolii, o se preferite, liti, sono avvenute subito dopo la nomination di Pago, che lo ha visto uscire di scena in un battito di ciglio, contro Licia Nunez. E’ noto, che già la pronuncia del nome di Valeria Marini, porta con sé la carriera dell’attrice, in quanto farebbe traballare gli equilibri.

Grande Fratello vip: vanno in scena le gaffe di Valeria

Valeria Marini Grande Fratello Vip 2020

Le gaffe della Marini

Dunque siamo in attesa di Lunedì 24 febbraio per L’ingresso di Valeria. Immaginiamo le sensazioni che proveranno i concorrenti alla finale del Grande Fratello Vip, con l’ingresso dalla porta rossa della signora baci stellari. Figuriamoci, se fosse realmente rimasta come partecipante al Reality. Detto ciò, l’ingresso di Valeria Marini ha comportato dello spettacolo catturando l’attenzione degli aficionados del Grande Fratello edition vip.

La reazione alla gaffe di Valeria Marini – Andrea Denver Grande Fratello Vip 2020

Le gaffe

FREZZZZZZ: “Home sweet, home. Che bello vedervi ragazzi. Vi seguo sempreee. Sono qui per farvi una sorpresa. Siete meravigliosi. Sono qui per farvi una sorpresa. Però Alfonso mi serve l’aiuto di qualcuno per fare questa sorpresa”. Signorini interviene: “Guarda ti sfrizzo Antonella” e Valeria Marini incappa nella prima gaffe della serata: “Non mi sfrizzi Dallas” indicando con il dito indice, Andrea Denver!! Signorini: “Chi è Dallas???!! Ahhhh sarebbe Denver” Una risata generale sia in casa che in studio. Passiamo alla seconda gaffe della Marini: “Bella questa camicia a stelle: DI CHI E’??!! e Denver risponde:“E’ di Andrea” (Montovoli), Valeria replica: “Vero, gliel’ho vista!!” Con questo, chiudiamo questo simpatico post. Ma le gaffe di Valeria Marini al Grande Fratello, rimarranno negli annuali della memoria storia del GFVIP.