A Uomini e Donne over continua la soap opera tra Gemma Galgani e Sirius ma Valentina Autiero vuole soffiare il corteggiatore alla dama del trono over

Uomini e Donne over – Inizia la puntata in seduta abbiamo Gemma Galgani e Sirius il 26enne Nicola Vivarelli. La frequentazione dei due sta facendo molto scalpore, in particolare per gli anni d’età di differenza tra di loro. Fra Gemma e Nicola, infatti, corrono circa 50 anni di differenza. Gli animi della puntata si scaldano subito grazie anche alle avance, che Valentina Autiero riserva a Sirus. Inizialmente la dama aveva lasciato intendere che le “avance”, appunto, nei confronti di Nicola erano solo un pretesto per far ingelosire Gemma.

Ricreduta, nella stessa puntata, Valentina ued over ha dichiarato di essere interessata al bel ventiseienne Nicola Vivarelli (Sirius). Tra Gemma e Valentina inizia una violenta lite che da buona padrona di casa Maria smorza facendo ballare un lento a Gemma e Nicola.

Valentina Autiero lite furibonda con Gemma abbandona lo studio in lacrime

TV News, Uomini e Donne chiude, Tina Cipollari protesta

Uomini e Donne over – Durante il ballo Valentina si emoziona ed a stento riesce a trattenere le lacrime. Gemma nota subito la sua reazione ed ingelosita come non mai, sferra il suo attacco. Valentina, emozionata già per la canzone e presa di petto sia da Gemma che da Aurora per la sua commozione, non trattiene le lacrime e lascia lo studio. Gianni Sperti non tollera i commenti in studio su Valentina da parte di Aurora ed esplode proprio contro quest’ultima: “Aurora sei davvero cattiva!!!!!!” e aggiunge:” Non fa altro che spargere cattiverie su tutti, il suo ruolo è quello.”

Aurora gli risponde per le rime, e dice:”Ma tu ti riconosci allo specchio la mattina? …ora perchè ti hanno toccato la tua cocchetta!!!”. Sperti ascolta e s’infuria ancor di più: ” Ma come ti permetti!!!!!!!! la mia cocchetta!!!!!!! Come ti permetti di affremare che io abbia delle cocchette qui dentro! Sei tu che sei cattiva…”,

Ued, Aurora contro Gianni: “Non rispetti le donne, questo è il segnale che dai…”

Uomini e Donne over – Aurora continua ad attaccare Sperti: “Non porti rispetto alle donne, stai facendo una figuraccia, io con te posso solo urlare….ma che sai tu quello che mi dice a me dopo la puntata….”. Il battibecco dura per alcuni minuti, Aurora continua a difendersi ma Sperti non ci sta e continua ad attaccarla. In mutuo soccorso a Gianni Sperti arriva Tina Cipollari, che prende le parti di Gianni e di Valentina Autiero.

“Chi ti credi di essere!!!! Parli sempre degli altri, pensa a te!!!!! Dicci cosa ti dice, ma fallo davanti alle telecamere…”

La Cipollari risponde ad Aurora: “Chi ti credi di essere!!!! Parli sempre degli altri, pensa a te!!!!! Dicci cosa ti dice, ma fallo davanti alle telecamere…”. A concludere la discussione prende la parola Sirius, che esprime il suo dispiacere nell’aver visto Valentina piangere. Valentina torna in studio e affronta il confronto con Gemma e Nicola, neanche a dirlo si riaccende la polemica. Come finirà il triangolo tra Sirius, Gemma e Valentina?