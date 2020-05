«Confessione Reporter» anticipazioni puntata di stasera 20 maggio

News TV, le anticipazioni di stasera a «Confessione Reporter» nella puntata di oggi 20 maggio 2020 il focus su Silvia Romano con testimonianze e colpi di scena

News TV – Anticipazioni di questa sera, martedì 19 maggio 2020. In seconda serata alle ore 23.30 su Rete4, un nuovo appuntamento con «Confessione Reporter», condotto da Stella Pende. Nel corso della serata, sarà dedicato un ampio spazio reportage esclusivo di Stella Pende cercherà di fare luce sulla con testimonianze sulla cooperante rapita in Kenya.

Il reportage esclusivo di Stella Pende accende i riflettori sulla storia di Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya e tornata a casa pochi giorni fa, dopo una lunghissima prigionia in mano a un gruppo di fondamentalisti islamici.

News TV – Colpi di scena e testimonianze inedite sulla cooperante rapita in Kenya. Nella puntata di stasera Occidente e Oriente si mescolano per provare a capire il presente e illuminare il futuro. E Stella Pende ne guida il racconto partendo da un colpo di scena che la coinvolge in prima persona: un anno fa le viene indirizzata una misteriosa mail, che aveva a che fare con la giovane cooperante Silvia Romano.

News TV – «Confessione Reporter» approfondisce storia e aspetti psicologici della ragazza, con l’aiuto di Francesco Battistini e Domenico Quirico, a sua volta vittima di un rapimento nel 2013. Nel reportage, spazio anche a voci di uomini e donne dei servizi segreti, e alle grandi organizzazioni internazionali, che hanno vissuto sulla propria pelle la ferocia degli Al-Shabbab.