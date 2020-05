Uomini e Donne news, Tina Cipollari su Gemma, Sirius e Valentina… il triangolo fa infuriare la dama torinese che vede svanire Sirius

Uomini e Donne news – Nuova puntata di UeD che apre la settimana con Gemma e Sirius ancora nell’occhio dell’occhio del ciclone. Sirius ammette di iniziare a provare dei sentimenti per Gemma, Tina ascolta e resta basita da tale dichiarazione. L’opinionista non riesce a tenere a freno la lingua quando si parla della coppia Gemma e Sirius. Tina non ha mai nascosto di non credere nell’interesse che il giovane Sirius mostra per la Dama torinese e quando lo sente parlare di sentimenti balza dalla sedia.

Tina Cipollari esplode:” Ma come si fà, questa non è un’amicizia Maria, siamo abituati agli scandali di Gemma ma così è troppo…”. Nello studio c’è qualcun’altro che proprio non riesce a restare in silenzio, quando le sedute sono per Gemma, Sirius e Valentina.

Gemma contro Valentina: “Ce ne sono tanti perchè proprio lui”

Uomini e Donne news, il nuovo triangolo: “Così è troppo…”

Uomini e Donne news – “Il triangolo no….”, intonava Renato Zero in una delle sue più celebri canzoni, ma è proprio quello che si sta formando negli studi di Uomini e Donne. Dopo la richiesta di Valentina di ballare con Sirius prima e poi del numero di telefono, l’intrigo si infittisce sempre più. Sirius si dichiara alla Galgani, la dama è sempre più coinvolta ma c’è il terzo incomodo, Valentina.

Quest’ultima all’inizio aveva dichiarato di aver fatto delle avance a Sirius solo ed esclusivamente per far ingelosire la dama torinese, poi ha confessato di aver cambiato idea e di essere interessata veramente al bel ventiseienne. Gemma furiosa di gelosia si scaglia contro Valentina e difende la sua frequentazione con Vivarelli con unghie e denti.

Lo show inizia tra Gemma e Valentina mentre Tina divertita monitora il triangolo

Uomini e Donne news – Lo show inizia ed in studio inizia una vera e propria diatriba fra Gemma, Tina e Valentina. Tre donne che urlano e si attaccano con Maria che cerca di far ritornare il silenzio in studio.

Un vero e proprio show che si placa per qualche momento quando la De Filippi annuncia che la dama torinese ha chiesto alla redazione di far un esterna con Sirius. Cosa che non era mai successa nel corso degli anni in cui la quasi 71enne ha partecipato al programma di Uomini e Donne.