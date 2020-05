Uomini e Donne over, Gemma Galgani la dama del trono over, amata e anche odiata dal pubblico televisivo, dopo 12 stagioni lascerà il dating show di Canale 5?

Uomini e Donne over – Gemma Galgani ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino e del Teatro Colosseo è divenuta famosa, più per le litigate con l’opinionista romana Tina Cipollari, che per le sue “relazioni”. Non tutti sanno, che la dama torinese in quanto amica della ex Trono Over di UeD Ida Platano e dell’ex compagno Riccardo Guarnieri, a tutt’ora lavora dietro le quinte di Temptation Island in qualità di consiglierà.

Gemma Galgani cresce televisivamente a UeD over con il nickname “la Dama torinese” ha fatto il suo esordio nel famoso dating di Maria De Filippi nel lontano 2009. Impegnata nella ricerca del “vero amore” Gemma Galgani ne ha passate davvero tante. Vediamo la crono storia dall’esordio di Gemma a Uomini e Donne Over ai giorni nostri, nella fase 2 del covid-19.

Il primo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne Over

Gemma Galgani dopo 11 anni lascia Uomini e Donne Over?

Uomini e Donne over – Come ricorderete senz’altro il primo corteggiatore di Gemma Galgani è stato Ennio. La loro conoscenza durò quanto un battito di ciglia. Subito dopo è arrivato il signor Remo ad occupare il suo posto. Anche con quest’ultimo Gemma Galgani non ha trovato l’intesa e loro frequentazione è durata quanto basta per non andarci neanche a prende un caffè.

La notorietà di Gemma Galgani arriva con Giorgio Manetti nel 2015

Per avere incontri importanti e degni di pronuncia dobbiamo attendere il 2015 e l’arrivo in studio di Giorgio Manetti. La conoscenza fra i due dura circa 1 anno e perennemente contornato da litigi, tira e molla e discussioni plateali in studio, Giorgio Manetti mette il punto. Dopo la loro rottura entrambi decidono di frequentare altre persone e da quel momento continuarono a punzecchiarsi sui settimanali di gossip con dichiarazioni al vetriolo.

In quel momento Gemma e deluse buona parte di telespettatori, gli stessi che oggi la criticano per il suo modo di fare e di essere.

L’incontro con Marco Firpo

Gemma Galgani incontra Marco Firpo e anche stavolta la dama torinese ha tessuto una storia che sembrava volgere verso un lieto fine. E anche stavolta Gemma Galgani ha cercato il pelo nell’uovo. Marco Firpo persona simpatica e affabile con la sua folta chioma bionda la conquista, sia in studio che nelle esterne. Già con Giorgio tutta Italia aveva ha capito le sue intenzioni, con Firpo ha posto il sigillo.

Il lungo periodo da single e l’incontro con Rocco Fredella

Dopo Firpo per Gemma arriva un periodo da “single” che dura svariati mesi (nessuno le ha tolto la sedia rossa) e termina con l’arrivo in studio per lei di Rocco Fredella. Altra storia naufragata per volontà sua. Insomma un andirivieni di cavalieri pronti a conquistare il cuore di Gemma.

Gemma Galgani 11 anni dopo e l’incontro nella Fase 2 con il 26enne Sirius

Sono passati 11 anni dall’arrivo di Gemma negli studi di Uomini e Donne Over e attualmente la Dama è corteggiata dal giovane marinaretto “Sirius”, Nicola Vivarelli. La loro frequentazione è stata molto criticata a causa della loro differenza d’età che sfiora i 50 anni. A tutto c’è un limite e Gemma ha perso credibilità con corteggiatori e telespettatori.

La nemesi: Tina Cipollari tiene in piedi il teatrino di Gemma

In tutti questi 11 anni l’unico punto di riferimento per Gemma è stata Tina Cipollari. La nota opinionista del programma che sin dal principio ha dichiarato “guerra” alla dama torinese e non è mai svanita tanto che negli anni si è conquistata l’epiteto di “Nemesi” della dama.

Gemma ha perso credibilità

In pochi credono alla sincerità del giovane bel cavaliere e di Gemma Galgani e soprattutto in molti si domandano: “Dopo 10 anni e diverse vicissitudini non è ora che Gemma si tolga dai riflettori lasciando il posto a nuove leve???????”