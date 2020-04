Uomini e Donne news: Tina e Gemma Galgani da lunedì 20 aprile 2020 di nuovo in tv

News Uomini e Donne versione 2.0 – Attesissimo il ritorno sul piccolo schermo di Tina e Gemma, dopo la sospensione del programma a causa dell’emergenza Coronavirus. La trasmissione di Maria De Filippi riparte da lunedì 20 aprile alle ore 14.45. Le due protagoniste, da sempre acerrime nemiche, torneranno a scontrarsi in tv, rispettando la dovuta distanza di un metro. La vera notizia di gossip è che la Cipollari e la Galgani hanno già iniziato a litigare. Sta diventando virale il video della “password”, pubblicato da Witty Tv, dove le due protagoniste ci danno un’anticipazione di quello che vedremo da lunedì prossimo.

Uomini e donne news: Tina Cipollari e la mascherina con Gemma

Anticipazioni Uomini e Donne news, Tina e Gemma tornano a litigare

Dalle anticipazioni Uomini e Donne arriva un video che mostra Tina e Gemma mentre stanno avendo un’accesa discussione. La Galgani rivela la sua password del pc: “La scintilla dell’amore”. E aggiunge: “Tina io ho ancora molto amore da dare“. Mentre l’ex moglie di Kikò continua ad attaccarla: “Hai avuto centinaia di corteggiatori”. Il video della password impazza sui social fra i fan di Uomini e Donne e delle due protagoniste. Non passa inosservato il commento della De Filippi all’interno del video. Mentre la Cipollari ricorda i numerosi corteggiatori che ha avuto Gemma, la moglie di Maurizio Costanzo sottolinea che sono in tanti a scriverle. Sono molti i messaggi d’affetto per entrambe e la gioia per il ritorno del programma.

La Cipollari e la mascherina personalizzata

Se è vero che il pubblico è attentissimo alle parole dello sketch fra Gemma e Tina, i più attenti notano un particolare esilarante: la Mascherina personalizzata della Cipollari con la foto della mummia. L’opinionista di Uomini e Donne durante il video indossa, a causa del coronavirus, una mascherina, da lei prontamente personalizzata dove è impressa la foto della Galgani.