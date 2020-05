Jennifer Lopez e Matthew Mcconaughey di nuovo insieme sul set

Gli attori Jennifer Lopez e Matthew Mcconaughey di nuovo insieme, non nella vita ma sul set. Chi non ha sognato guardando il film, The Wedding Planner, una romantica storia d’amore, interpretata dalla splendida JLO e Matthew Mcconaughey, tradotto nella versione italiana in “Prima o poi mi sposo“. Arriva il sequel! A lanciare la notizia sono stati i due attori sul loro profilo Twitter.

Uscito nel 2001, The Wedding Planner, in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio film cult. Inoltre è stato proprio grazie a questa pellicola che in Italia ha preso piede un nuovo mestiere, quello del “Wedding Planner”.

“Prima o poi mi sposo” The Wedding Planner

Prima o poi mi sposo

Jennifer Lopez e Matthew Mcconaughey fanno il bis. Mcconaughey lo annuncia postando il trailer del film “The Wedding Planner” su Twitter. L’attrice ha condiviso il link ed ha scritto: “Let’s do it again”, “Facciamolo di nuovo”. La notizia impazza sul web ed i fan, che tanto hanno atteso, rispondono entusiasti: “Ma io Adoro!!”, “Adoro!!!! Non vedo l’ora!!!!“, “Wow, ho visto questo film, molto bello vale la pena guardarlo, lo consiglio le scene sono divertenti, lo consiglio”.

Il vero gossip, è il ritorno sullo schermo, della coppia di attori, che ha fatto innamorare milioni di telespettatori, Jennifer Lopez e Matthew Mcconaughey, rispettivamente nei ruoli di Mary e Steve, chissà cosa ci riserveranno in questo sequel, riusciranno ad appassionarci, tanto quanto lo hanno fatto nel primo film?