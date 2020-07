Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati, la notizia è ormai ufficiale, ecco cosa sta succedendo però tra Giovanna e Davide Basolo, ex Alchimista di Uomini e Donne?

Giovanna Abate e Sammy addio: il loro amore è già arrivato al capolinea. Amati dal pubblico sempre di più come coppia continuano ad essere seguitissimi anche da single, in particola modo la tronista romana Giovanna Abate. In molti quando ha scelto Sammy Hassan al termine del suo trono hanno pensato al trionfo dell’amore ed hanno fatto il tifo per loro, ahime il loro amore è durato poco.

Oggi single entrambi si divertono in giro, nei locali senza remore e senza nascondersi. Proprio quest’atteggiamento ha fatto arrivare alle orecchie indiscrete dei più curiosi un gossip su Giovanna Abate e Davide Basolo.

Giovanna insieme a Davide Basolo?

Durante il percorso di Uomini e Donne a rompere le uova nel paniere tra Giovanna e Sammy arrivò nel periodo del lockdown e della versione 2.0 del dating, Davide Basolo conosciuto come l’Alchimista. Il cavaliere fu responsabile di non pochi dubbi della tronista romana che al momento della scelta dichiarò di seguire il suo cuore e non il suo cervello scegliendo Sammy Hassan.

Oggi dopo la rottura tra Giovanni e Sammy, il Vicolo pubblica un’indiscrezione che fa sobbalzare tutti i fan di Basolo. Curiosando nei profili Instagram dei diretti interessati, Giovanna e Davide, il Vicolo ha potuto constatare una strana coincidenza. Poche ora fa Giovanna Avrebbe pubblicato un posso del celebre libro” Le coordinate della felicità. Di sogni, viaggi e pura vita” di Gianluca Gotto e poco dopo anche Basolo avrebbe fatto la stessa cosa cambiando i versi prescelti.

Effettivamente potrebbe essere una banale coincidenza ma i più accaniti di Gossip non potevano di certo farsela scappare. Un ritorno di fiamma o un amicizia?