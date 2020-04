La confessione di Maria De Filippi sulla vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari

La conduttrice di UeD, «Maria De Filippi» parla di Tina Cipollari: “Senza di lei non sarebbe stata la stessa cosa”. La focosa opinionista di Uomini e Donne non è stata messa in quarantena dalla moglie di Maurizio Costanzo, come si era pensato. La vamp del programma era stata solo posizionata in panchina. “La parola sarà l’unico modo per conoscersi, se non per innamorarsi.”

Scrive la padrona di casa sul suo profilo Instagram aperto da pochissimi giorni. E’ cominciato il nuovo percorso del Trono Over e Trono Classico di Uomini e Donne. La conduttrice Maria De Filippi ha sconvolto il format del suo dating show per rispettare le ordinanze del Governo legate all’epidemia da Coronavirus.

Uomini e Donne 2.0, Maria De Filippi:“All’inizio si pensava che non ci fosse posto per Tina Cipollari in questa nuova versione del programma…”

Il settimanale Di Più Tv ha spifferato una vera chicca: “All’inizio si pensava che non ci fosse posto per Tina Cipollari in questa nuova versione del programma…”. Ma il magazine ha affermato che la presentatrice si sarebbe immediatamente messa al lavoro per permettere alla verace opinionista di intervenire.

“Senza Tina non sarebbe più Uomini e Donne…”

Già, proprio cosi, perché le famose litigate con la grande rivale, Gemma Galgani, piacciono tanto al pubblico. Quindi, Maria De Filippi, come scrive la rivista, avrebbe detto ai suoi assistenti quanto segue: “Senza Tina non sarebbe più Uomini e Donne…” Quindi ecco che, la procace torinese entra nuovamente in scena.

Maria De Filippi

L’annuncio: “Tempi in cui ci sarà sicuramente una televisione diversa e per forza di cose ci abitueremo anche a vederla diversamente”

In un secondo tempo Maria, in certe comunicazioni rese pubbliche dal settimanale Di Più Tv, ha affermato di aver compreso che Uomini e Donne doveva trasformarsi per adeguarsi ai tempi della TV in questo periodo: “Tempi in cui ci sarà sicuramente una televisione diversa e per forza di cose ci abitueremo anche a vederla diversamente”.

Comunque dobbiamo dire che la nuova e modernissima formula di Uomini e Donne ha conquistato i telespettatori. In modo particolare è piaciuto alla presentatrice Palombelli che ha fatto i complimenti sui social alla De Filippi, dipingendola come un’innovatrice. E voi cosa ne pensate della nuova versione del programma Uomini e Donne 2.0? Vi è piaciuta?