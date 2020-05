A Uomini e Donne puntata all’insegna del confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta

Enzo Capo e Pamela Barretta, si sono conosciuti ed innamorati nello studio di Uomini e Donne. Il loro è stato un’amore travolgente, tanto da portarli a decidere di lasciare il programma e proseguire la loro relazione a riflettori spenti. Pamela e Enzo sono molto amati e seguiti dal pubblico, sia singolarmente che come coppia.

Proprio per questo motivo, quando Pamela ufficializza la rottura del fidanzamento i fan impazziscono, e voglio sapere cos’è successo. Ieri la ex coppia, è stata ospite della trasmissione di Maria De Filippi, proprio parlare dell’accaduto. Vediamo cosa è successo.

Vis a Vis turbolento a UeD tra Pamela e Enzo

Enzo Capo e Pamela Barretta a Uomini e Donne

Seduti uno di fronte all’altra, Enzo e Pamela, danno inizio al confronto, dove lui l’accusa lei di essere stata esageratamente gelosa e di averlo offeso e diffamato sui social. Lei replica a tono: “Non è che i dubbi mi sono venuti così. Tu sei andato in tutti i locali, anche nei locali con le donne nud* e non ti ho mai detto niente. Non puoi omettere le cose, altrimenti mi fai passare per pazza”.

Pamela: “Alle Maldive ha iniziato a nascondere il telefono”

“Alle Maldive ha iniziato a nascondere il telefono, era in ansia per questo e lo ha ammesso anche lui”. La padrona di casa ha cercato invano di fare pacere, ma solo il tempo potrà riunire o separare definitivamente i due.